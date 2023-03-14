https://sputnikarabic.ae/20230314/زلزال-بقوة-63-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-شرق-غينيا-الجديدة-1074700427.html
زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب شرق غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب شرق غينيا الجديدة
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، اليوم الثلاثاء، إن زلزالا قوته 6.2 درجة ضرب شرق بابوا غينيا الجديدة. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T01:17+0000
2023-03-14T01:17+0000
2023-03-14T01:33+0000
زلزال
غينيا الجديدة
العالم
بابوا غينيا الجديدة
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وأضاف المركز أن الزلزال وقع على بعد 448 كيلومترا شمال غربي العاصمة بورت مورسبي ويقدر بعمق 200 كيلومتر.ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230226/زلزال-بقوة-65-درجة-يضرب-ساحل-بابوا-غينيا-الجديدة-1074007972.html
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زلزال, غينيا الجديدة, العالم, بابوا غينيا الجديدة
زلزال, غينيا الجديدة, العالم, بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب شرق غينيا الجديدة
01:17 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 01:33 GMT 14.03.2023) تابعنا عبر
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، اليوم الثلاثاء، إن زلزالا قوته 6.2 درجة ضرب شرق بابوا غينيا الجديدة.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على بعد 448 كيلومترا شمال غربي العاصمة
بورت مورسبي ويقدر بعمق 200 كيلومتر.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.