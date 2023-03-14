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https://sputnikarabic.ae/20230314/زلزال-بقوة-63-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-شرق-غينيا-الجديدة-1074700427.html
زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب شرق غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب شرق غينيا الجديدة
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، اليوم الثلاثاء، إن زلزالا قوته 6.2 درجة ضرب شرق بابوا غينيا الجديدة. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T01:17+0000
2023-03-14T01:33+0000
زلزال
غينيا الجديدة
العالم
بابوا غينيا الجديدة
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وأضاف المركز أن الزلزال وقع على بعد 448 كيلومترا شمال غربي العاصمة بورت مورسبي ويقدر بعمق 200 كيلومتر.ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230226/زلزال-بقوة-65-درجة-يضرب-ساحل-بابوا-غينيا-الجديدة-1074007972.html
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زلزال, غينيا الجديدة, العالم, بابوا غينيا الجديدة
زلزال, غينيا الجديدة, العالم, بابوا غينيا الجديدة

زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب شرق غينيا الجديدة

01:17 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 01:33 GMT 14.03.2023)
© AFP 2023 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited زلزال قوي يضرب فوكوشيما بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022
زلزال قوي يضرب فوكوشيما بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© AFP 2023 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited
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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، اليوم الثلاثاء، إن زلزالا قوته 6.2 درجة ضرب شرق بابوا غينيا الجديدة.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على بعد 448 كيلومترا شمال غربي العاصمة بورت مورسبي ويقدر بعمق 200 كيلومتر.
ساحل بابوا غينيا الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
26 فبراير, 00:56 GMT
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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