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زلزال جديد يضرب ولاية قهرمان مرعش في تركيا
زلزال جديد يضرب ولاية قهرمان مرعش في تركيا
أعلنت السلطات التركية أن زلزالا بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب ولاية قهرمان مرعش في جنوب البلاد، اليوم الثلاثاء. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T16:47+0000
2023-03-14T17:04+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، بحسب وكالة "الأناضول".وقالت إدارة الكوارث إن الزلزال وقع على عمق 5.34 كيلومترات تحت سطح الأرض، ومركزه قضاء "تشغليانجريت".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/ فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.وقدّرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص، فيما قدّر البنك الدولي أن خسائر تركيا جراء الزلزال بنحو 34 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230310/تركيا-أكثر-من-820-ألف-مبنى-مدمر-جراء-الزلزال--1074589608.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, أخبار سوريا اليوم

زلزال جديد يضرب ولاية قهرمان مرعش في تركيا

16:47 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 17:04 GMT 14.03.2023)
© AP Photo / Khalil Hamraالناس يسخنون بالنيران أمام المباني المدمرة في أنطاكيا ، جنوب تركيا ، 8 فبراير ، 2023.
الناس يسخنون بالنيران أمام المباني المدمرة في أنطاكيا ، جنوب تركيا ، 8 فبراير ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
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أعلنت السلطات التركية أن زلزالا بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب ولاية قهرمان مرعش في جنوب البلاد، اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، بحسب وكالة "الأناضول".
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وقالت إدارة الكوارث إن الزلزال وقع على عمق 5.34 كيلومترات تحت سطح الأرض، ومركزه قضاء "تشغليانجريت".
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/ فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.
وقدّرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص، فيما قدّر البنك الدولي أن خسائر تركيا جراء الزلزال بنحو 34 مليار دولار.
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