https://sputnikarabic.ae/20230314/مبادرة-البحر-الأسود-1074727684.html
مبادرة البحر الأسود
مبادرة البحر الأسود
أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أمس الاثنين، أن موسكو لا تعارض تمديد "مبادرة البحر الأسود" لنقل الحبوب، لكنه أكد أن التمديد هذه المرة سيكون... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T12:58+0000
2023-03-14T12:58+0000
2023-03-14T12:58+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/0e/1074727217_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6ffb85fa033219fadd0cf37f7f60575a.png
وقال فيرشينين في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، عقب انتهاء المحادثات في جنيف بشأن تمديد "صفقة الحبوب": "لقد أكملنا للتو جولة أخرى من المشاورات للوفد الروسي المشترك مع ممثلي الأمم المتحدة برئاسة الأمين العام للأونكتاد ريبيكا غرينسبان ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث".لمزيد من التفاصيل، اقرأ - موسكو: لا نعارض تمديد "مبادرة البحر الأسود" ولكن هذه المرة لمدة 60 يوما فقط
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/0e/1074727217_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_9dc31c6640204a750ad8168880b9ae55.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
مبادرة البحر الأسود
تابعنا عبر
أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أمس الاثنين، أن موسكو لا تعارض تمديد "مبادرة البحر الأسود" لنقل الحبوب، لكنه أكد أن التمديد هذه المرة سيكون لمدة 60 يومًا فقط.
وقال فيرشينين في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، عقب انتهاء المحادثات في جنيف بشأن تمديد "صفقة الحبوب": "لقد أكملنا للتو جولة أخرى من المشاورات للوفد الروسي المشترك مع ممثلي الأمم المتحدة برئاسة الأمين العام للأونكتاد ريبيكا غرينسبان ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث".
وفي إشارته إلى طبيعة "الحزمة" لاتفاقيات إسطنبول التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أضاف فيرشينين أن الجانب الروسي لا يعترض على تمديد آخر لـ" مبادرة البحر الأسود" بعد انتهاء المدة الثانية في 18 مارس، ولكن فقط لمدة 60 يوما".