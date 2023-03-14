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مبادرة البحر الأسود
مبادرة البحر الأسود
أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أمس الاثنين، أن موسكو لا تعارض تمديد "مبادرة البحر الأسود" لنقل الحبوب، لكنه أكد أن التمديد هذه المرة سيكون... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T12:58+0000
2023-03-14T12:58+0000
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وقال فيرشينين في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، عقب انتهاء المحادثات في جنيف بشأن تمديد "صفقة الحبوب": "لقد أكملنا للتو جولة أخرى من المشاورات للوفد الروسي المشترك مع ممثلي الأمم المتحدة برئاسة الأمين العام للأونكتاد ريبيكا غرينسبان ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث".لمزيد من التفاصيل، اقرأ - موسكو: لا نعارض تمديد "مبادرة البحر الأسود" ولكن هذه المرة لمدة 60 يوما فقط
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

مبادرة البحر الأسود

12:58 GMT 14.03.2023
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أمس الاثنين، أن موسكو لا تعارض تمديد "مبادرة البحر الأسود" لنقل الحبوب، لكنه أكد أن التمديد هذه المرة سيكون لمدة 60 يومًا فقط.
وقال فيرشينين في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، عقب انتهاء المحادثات في جنيف بشأن تمديد "صفقة الحبوب": "لقد أكملنا للتو جولة أخرى من المشاورات للوفد الروسي المشترك مع ممثلي الأمم المتحدة برئاسة الأمين العام للأونكتاد ريبيكا غرينسبان ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث".

وفي إشارته إلى طبيعة "الحزمة" لاتفاقيات إسطنبول التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أضاف فيرشينين أن الجانب الروسي لا يعترض على تمديد آخر لـ" مبادرة البحر الأسود" بعد انتهاء المدة الثانية في 18 مارس، ولكن فقط لمدة 60 يوما".

لمزيد من التفاصيل، اقرأ - موسكو: لا نعارض تمديد "مبادرة البحر الأسود" ولكن هذه المرة لمدة 60 يوما فقط
مبادرة البحر الأسود لصفقة الحبوب - سبوتنيك عربي
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