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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230314/موظف-في-جهاز-الأمن-الروسي-مدربون-غربيون-أعدوا-القوات-الأوكرانية-لأساليب-الحرب-الإرهابية-منذ-2018-1074700748.html
موظف في جهاز الأمن الروسي: مدربون غربيون أعدوا القوات الأوكرانية لأساليب الحرب الإرهابية منذ 2018
موظف في جهاز الأمن الروسي: مدربون غربيون أعدوا القوات الأوكرانية لأساليب الحرب الإرهابية منذ 2018
صرح موظف في إحدى أجهزة الأمن الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، بأن مدربين من دول الناتو، يتحدثون الإنجليزية والبولندية، قاموا في عام 2018 بتدريب أفراد من القوات... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T02:27+0000
2023-03-14T02:28+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
الحرب الإرهابية
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال المتحدث للوكالة، تعليقا على الصور ومقاطع الفيديو من الهواتف الذكية للجنود الأوكرانيين الذين قتلوا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتي حصلت وكالة سبوتنيك عليها: "تم تدريب هؤلاء الجنود في خريف عام 2018 في مركز تدريب دولي".وأضاف: "تم تدريب هؤلاء الجنود من قبل مدربين يتحدثون اللغة البولندية ويتحدثون الإنجليزية، أجروا دروسًا مختلفة في التكتيكات والطب والتدريب الهندسي الخاص. تدريب فوق المتوسط، هذا ليس تدريبا عسكريا عاديا، بل تدريبات لوحدات خاصة بالفعل، هذا [تدريب على] الهجوم على مبان مختلفة، الهجوم على معاقل، وسيارات، وتفتيش السيارات، وأسرى عسكريين معاديين، وموضوعات أخرى مختلفة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230313/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-ياسينوفاتايا-بخمس-قذائف-من-عيار-الناتو-1074699861.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, الحرب الإرهابية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, الحرب الإرهابية

موظف في جهاز الأمن الروسي: مدربون غربيون أعدوا القوات الأوكرانية لأساليب الحرب الإرهابية منذ 2018

02:27 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 02:28 GMT 14.03.2023)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات الأوكرانية لمحطة سكة حديد إيلوفايسك، جمهورية دونيتسك الديمقراطية
عواقب قصف القوات الأوكرانية لمحطة سكة حديد إيلوفايسك، جمهورية دونيتسك الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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حصري
صرح موظف في إحدى أجهزة الأمن الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، بأن مدربين من دول الناتو، يتحدثون الإنجليزية والبولندية، قاموا في عام 2018 بتدريب أفراد من القوات الأوكرانية على التفجير بالألغام على غرار التدريبات الضرورية اللازمة لتنفيذ هجمات إرهابية ضد المدنيين وعلى المهارات التي استخدمها الإرهابيون في شمال القوقاز.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال المتحدث للوكالة، تعليقا على الصور ومقاطع الفيديو من الهواتف الذكية للجنود الأوكرانيين الذين قتلوا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتي حصلت وكالة سبوتنيك عليها: "تم تدريب هؤلاء الجنود في خريف عام 2018 في مركز تدريب دولي".
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ياسينوفاتايا بخمس قذائف من عيار "الناتو"
أمس, 23:09 GMT
وأضاف: "تم تدريب هؤلاء الجنود من قبل مدربين يتحدثون اللغة البولندية ويتحدثون الإنجليزية، أجروا دروسًا مختلفة في التكتيكات والطب والتدريب الهندسي الخاص. تدريب فوق المتوسط، هذا ليس تدريبا عسكريا عاديا، بل تدريبات لوحدات خاصة بالفعل، هذا [تدريب على] الهجوم على مبان مختلفة، الهجوم على معاقل، وسيارات، وتفتيش السيارات، وأسرى عسكريين معاديين، وموضوعات أخرى مختلفة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:02 GMT
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