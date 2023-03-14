https://sputnikarabic.ae/20230314/موظف-في-جهاز-الأمن-الروسي-مدربون-غربيون-أعدوا-القوات-الأوكرانية-لأساليب-الحرب-الإرهابية-منذ-2018-1074700748.html
موظف في جهاز الأمن الروسي: مدربون غربيون أعدوا القوات الأوكرانية لأساليب الحرب الإرهابية منذ 2018
موظف في جهاز الأمن الروسي: مدربون غربيون أعدوا القوات الأوكرانية لأساليب الحرب الإرهابية منذ 2018
صرح موظف في إحدى أجهزة الأمن الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، بأن مدربين من دول الناتو، يتحدثون الإنجليزية والبولندية، قاموا في عام 2018 بتدريب أفراد من القوات... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T02:27+0000
2023-03-14T02:27+0000
2023-03-14T02:28+0000
روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال المتحدث للوكالة، تعليقا على الصور ومقاطع الفيديو من الهواتف الذكية للجنود الأوكرانيين الذين قتلوا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتي حصلت وكالة سبوتنيك عليها: "تم تدريب هؤلاء الجنود في خريف عام 2018 في مركز تدريب دولي".وأضاف: "تم تدريب هؤلاء الجنود من قبل مدربين يتحدثون اللغة البولندية ويتحدثون الإنجليزية، أجروا دروسًا مختلفة في التكتيكات والطب والتدريب الهندسي الخاص. تدريب فوق المتوسط، هذا ليس تدريبا عسكريا عاديا، بل تدريبات لوحدات خاصة بالفعل، هذا [تدريب على] الهجوم على مبان مختلفة، الهجوم على معاقل، وسيارات، وتفتيش السيارات، وأسرى عسكريين معاديين، وموضوعات أخرى مختلفة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230313/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-ياسينوفاتايا-بخمس-قذائف-من-عيار-الناتو-1074699861.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, الحرب الإرهابية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, الحرب الإرهابية
موظف في جهاز الأمن الروسي: مدربون غربيون أعدوا القوات الأوكرانية لأساليب الحرب الإرهابية منذ 2018
02:27 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 02:28 GMT 14.03.2023) تابعنا عبر
حصري
صرح موظف في إحدى أجهزة الأمن الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، بأن مدربين من دول الناتو، يتحدثون الإنجليزية والبولندية، قاموا في عام 2018 بتدريب أفراد من القوات الأوكرانية على التفجير بالألغام على غرار التدريبات الضرورية اللازمة لتنفيذ هجمات إرهابية ضد المدنيين وعلى المهارات التي استخدمها الإرهابيون في شمال القوقاز.
دونيتسك - سبوتنيك
. وقال المتحدث للوكالة، تعليقا على الصور ومقاطع الفيديو من الهواتف الذكية للجنود الأوكرانيين الذين قتلوا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتي حصلت وكالة سبوتنيك عليها: "تم تدريب هؤلاء الجنود في خريف عام 2018 في مركز تدريب دولي".
وأضاف: "تم تدريب هؤلاء الجنود من قبل مدربين يتحدثون اللغة البولندية ويتحدثون الإنجليزية، أجروا دروسًا مختلفة في التكتيكات والطب والتدريب الهندسي الخاص. تدريب فوق المتوسط، هذا ليس تدريبا عسكريا عاديا، بل تدريبات لوحدات خاصة بالفعل، هذا [تدريب على] الهجوم على مبان مختلفة، الهجوم على معاقل، وسيارات، وتفتيش السيارات، وأسرى عسكريين معاديين، وموضوعات أخرى مختلفة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.