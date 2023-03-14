https://sputnikarabic.ae/20230314/ميتا-تعتزم-تسريح-حوالي-10-آلاف-موظف-بدءا-من-الشهر-المقبل-1074733469.html

"ميتا" تعتزم تسريح حوالي 10 آلاف موظف بدءا من الشهر المقبل

"ميتا" تعتزم تسريح حوالي 10 آلاف موظف بدءا من الشهر المقبل

أعلن مارك زوكربيرغ مؤسس ومالك شركة "ميتا"، اليوم الثلاثاء، أن الشركة تعتزم تسريح حوالي 10 آلاف موظف ابتداء من شهر نيسان/ أبريل المقبل. 14.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-14T14:33+0000

2023-03-14T14:33+0000

2023-03-14T14:33+0000

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مارك زوكربيرغ

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موسكو - سبوتنيك. وقال زوكربيرغ في بيان نُشر على موقع الشركة: "نتوقع تقليص حجم فريقنا بحوالي 10 آلاف شخص وإلغاء نحو 5 آلاف وظيفة إضافية لم تُشغر بعد".وبحسب البيان، فإن "ميتا" (أنشطة "ميتا" التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة) تتوقع الإعلان عن عملية إعادة الهيكلة والتسريح في المجموعات الفنية بحلول نهاية شهر نيسان/أبريل، وفي مجموعات الأعمال بحلول نهاية أيار/مايو.وعزا زوكربيرغ سبب موجة التسريح الجديدة، إلى هدف الشركة لتحسين مؤشراتها المالية في الظروف الصعبة الحالية، مضيفا أن معدل سعر الفائدة المتزايد أدى إلى انخفاض كفاءة الاقتصاد، كما أن عدم الاستقرار الجيوسياسي أدى إلى مزيد من التقلبات، وتباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الابتكار.وكانت الشركة أعلنت، في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، تسريح أكثر من 11 ألف موظف، بسبب نقص العائدات المالية.

https://sputnikarabic.ae/20221109/شركة-ميتا-تسرح-أكثر-من-11-ألف-موظف-بعد-تراجع-مبيعاتها-1069980749.html

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