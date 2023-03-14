https://sputnikarabic.ae/20230314/نتنياهو-يأمر-وزراء-حكومته-بالامتناع-عن-لقاء-مسؤولين-أمريكيين-1074745990.html
نتنياهو يأمر وزراء حكومته بالامتناع عن لقاء مسؤولين أمريكيين
نتنياهو يأمر وزراء حكومته بالامتناع عن لقاء مسؤولين أمريكيين
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، تعليماته لكافة وزراء حكومته بالامتناع عن عقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T20:29+0000
2023-03-14T20:29+0000
2023-03-14T20:29+0000
الكنيست الإسرائيلي
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
العالم
البيت الأبيض
جو بايدن
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القدس – سبوتنيك. أمر نتنياهو وزراء حكومته بالامتناع عن عقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين، إلى حين تلقيه دعوة رسمية من البيت الأبيض لزيارة واشنطن، والاجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن "نتنياهو أمر وزراءه بالامتناع عن عقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين إلى أن يوجه له البيت الأبيض دعوة رسمية لزيارة واشنطن، والاجتماع بالرئيس جو بايدن"، دون أن تفصح عن المزيد من التفاصيل.وأشارت القناة إلى أن "القلق يساور بنيامين نتنياهو من عدم توجيه البيت الأبيض دعوة له لزيارة واشنطن وقد مضى على حكومته قرابة ثلاثة أشهر".وبحسب القناة فقد قال "نتنياهو لوزرائه بأن لا يلتقوا أي مسؤول أمريكي حتى لو تواجدوا في الولايات المتحدة، وذلك إلى حين تلقيه دعوة رسمية للقاء بايدن".وقبل أيام، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، على ضرورة خفض التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين وإعادة الهدوء قبل شهر رمضان، وذلك على خلفية التوترات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، خاصة الضفة الغربية.وشهد مطلع عام 2023 تصعيدا غير مسبوق بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إثر عمليات القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وبخاصة في جنين ونابلس.وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في إسرائيل على خلفية موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون "الإصلاحات القضائية" الذي قدّمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما دفع منتقديه للخروج إلى الشوارع للتظاهر.وسيحد مشروع القانون المقترح من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمة العليا، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة. وأقر الكنيست الإسرائيلي الإصلاح المقترح في القراءة الأولى يوم الاثنين الماضي.ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في وقت سابق، الحكومة في إسرائيل إلى تعليق عملية الإصلاح القضائي والعودة إلى الحوار مع المعارضة.وينظم معارضو الإصلاح القضائي مظاهرات منتظمة يصل عددهم إلى عدة آلاف في تل أبيب والقدس منذ بداية يناير/كانون الثاني الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230314/رئيس-أركان-إسرائيلي-سابق-نمر-بأيام-هي-الأصعب-منذ-حرب-أكتوبر-1973-1074744387.html
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الكنيست الإسرائيلي, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم, البيت الأبيض, جو بايدن
الكنيست الإسرائيلي, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم, البيت الأبيض, جو بايدن
نتنياهو يأمر وزراء حكومته بالامتناع عن لقاء مسؤولين أمريكيين
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وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، تعليماته لكافة وزراء حكومته بالامتناع عن عقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين.
القدس – سبوتنيك
. أمر نتنياهو وزراء حكومته بالامتناع عن عقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين، إلى حين تلقيه دعوة رسمية من البيت الأبيض لزيارة واشنطن، والاجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن "نتنياهو أمر وزراءه بالامتناع عن عقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين إلى أن يوجه له البيت الأبيض دعوة رسمية لزيارة واشنطن، والاجتماع بالرئيس جو بايدن"، دون أن تفصح عن المزيد من التفاصيل.
وأشارت القناة إلى أن "القلق يساور بنيامين نتنياهو
من عدم توجيه البيت الأبيض دعوة له لزيارة واشنطن وقد مضى على حكومته قرابة ثلاثة أشهر".
وبحسب القناة فقد قال "نتنياهو لوزرائه بأن لا يلتقوا أي مسؤول أمريكي حتى لو تواجدوا في الولايات المتحدة، وذلك إلى حين تلقيه دعوة رسمية للقاء بايدن".
وقبل أيام، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، على ضرورة خفض التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين وإعادة الهدوء قبل شهر رمضان، وذلك على خلفية التوترات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، خاصة الضفة الغربية.
وشهد مطلع عام 2023 تصعيدا غير مسبوق بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إثر عمليات القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وبخاصة في جنين ونابلس.
وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في إسرائيل
على خلفية موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون "الإصلاحات القضائية" الذي قدّمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما دفع منتقديه للخروج إلى الشوارع للتظاهر.
وسيحد مشروع القانون المقترح من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمة العليا، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة. وأقر الكنيست الإسرائيلي الإصلاح المقترح في القراءة الأولى يوم الاثنين الماضي.
ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ،
في وقت سابق، الحكومة في إسرائيل إلى تعليق عملية الإصلاح القضائي والعودة إلى الحوار مع المعارضة.
وينظم معارضو الإصلاح القضائي مظاهرات منتظمة يصل عددهم إلى عدة آلاف في تل أبيب والقدس منذ بداية يناير/كانون الثاني الماضي.