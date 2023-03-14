https://sputnikarabic.ae/20230314/نظام-كييف-ينقل-طيران-حربي-إلى-محور-زابوروجيه-1074705268.html
نظام كييف ينقل طيران حربي إلى محور زابوروجيه
نظام كييف ينقل طيران حربي إلى محور زابوروجيه
أفاد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية، فلاديمير روغوف، اليوم الثلاثاء، ببدء نقل السلطات الأوكرانية للطيران الحربي إلى محور... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T07:41+0000
2023-03-14T07:41+0000
2023-03-14T07:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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سيمفيروبول – سبوتنيك. وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "باشر نظام زيلينسكي في نقل الطيران إلى محور زابوروجيه".يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت كيانا فيدراليا ضمن تشكيل روسيا الاتحادية بعد الاستفتاء الذي جري فيها في أيلول/سبتمبر عام 2022.وتقع أكثر من 70 في المئة من مساحة مقاطعة زابوروجيه حاليا تحت سيطرة روسيا، في حين أن المركز الإداري للمقاطعة وهو مدينة زابوروجيه، ما زال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230314/شقوق-صغيرة-العلاقة-بين-الولايات-المتحدة-وأوكرانيا-بدأت-بالتصدع-1074703400.html
https://sputnikarabic.ae/20230314/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1074701051.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
نظام كييف ينقل طيران حربي إلى محور زابوروجيه
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أفاد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية، فلاديمير روغوف، اليوم الثلاثاء، ببدء نقل السلطات الأوكرانية للطيران الحربي إلى محور زابوروجيه.
سيمفيروبول – سبوتنيك. وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "باشر نظام زيلينسكي
في نقل الطيران إلى محور زابوروجيه".
وبحسب روغوف، فإن الحديث يدور عن مقاتلات ومروحيات سوفييتية، تم تسليمها إلى أوكرانيا بشكل غير رسمي من دول حلف وارسو السابق، وكذلك تلك التي سحبها الأمريكيون من أفغانستان، في وقت سابق.
يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت كيانا فيدراليا ضمن تشكيل روسيا الاتحادية بعد الاستفتاء الذي جري فيها في أيلول/سبتمبر عام 2022.
ولم يعترف نظام كييف بنتائج الاستفتاء وواصل قصف المناطق السكنية في المقاطعة.
وتقع أكثر من 70 في المئة من مساحة مقاطعة زابوروجيه حاليا تحت سيطرة روسيا، في حين أن المركز الإداري للمقاطعة وهو مدينة زابوروجيه، ما زال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.