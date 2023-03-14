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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230314/نظام-كييف-ينقل-طيران-حربي-إلى-محور-زابوروجيه-1074705268.html
نظام كييف ينقل طيران حربي إلى محور زابوروجيه
نظام كييف ينقل طيران حربي إلى محور زابوروجيه
أفاد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية، فلاديمير روغوف، اليوم الثلاثاء، ببدء نقل السلطات الأوكرانية للطيران الحربي إلى محور... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T07:41+0000
2023-03-14T07:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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سيمفيروبول – سبوتنيك. وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "باشر نظام زيلينسكي في نقل الطيران إلى محور زابوروجيه".يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت كيانا فيدراليا ضمن تشكيل روسيا الاتحادية بعد الاستفتاء الذي جري فيها في أيلول/سبتمبر عام 2022.وتقع أكثر من 70 في المئة من مساحة مقاطعة زابوروجيه حاليا تحت سيطرة روسيا، في حين أن المركز الإداري للمقاطعة وهو مدينة زابوروجيه، ما زال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230314/شقوق-صغيرة-العلاقة-بين-الولايات-المتحدة-وأوكرانيا-بدأت-بالتصدع-1074703400.html
https://sputnikarabic.ae/20230314/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1074701051.html
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نظام كييف ينقل طيران حربي إلى محور زابوروجيه

07:41 GMT 14.03.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورأحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، أثناء تمشيط منجم كاربونيت، في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
أحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، أثناء تمشيط منجم كاربونيت، في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أفاد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية، فلاديمير روغوف، اليوم الثلاثاء، ببدء نقل السلطات الأوكرانية للطيران الحربي إلى محور زابوروجيه.
سيمفيروبول – سبوتنيك. وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "باشر نظام زيلينسكي في نقل الطيران إلى محور زابوروجيه".

وبحسب روغوف، فإن الحديث يدور عن مقاتلات ومروحيات سوفييتية، تم تسليمها إلى أوكرانيا بشكل غير رسمي من دول حلف وارسو السابق، وكذلك تلك التي سحبها الأمريكيون من أفغانستان، في وقت سابق.

زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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06:23 GMT
يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت كيانا فيدراليا ضمن تشكيل روسيا الاتحادية بعد الاستفتاء الذي جري فيها في أيلول/سبتمبر عام 2022.

ولم يعترف نظام كييف بنتائج الاستفتاء وواصل قصف المناطق السكنية في المقاطعة.

جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
06:34 GMT
وتقع أكثر من 70 في المئة من مساحة مقاطعة زابوروجيه حاليا تحت سيطرة روسيا، في حين أن المركز الإداري للمقاطعة وهو مدينة زابوروجيه، ما زال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
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