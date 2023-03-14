تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
04:53 GMT 14.03.2023
أشار تقرير إعلامي أمريكي أن عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين يشتكون من زملاء لهم في الخدمة لقلة خبرتهم وإخلاء مواقعهم هربا.
03:51 GMT 14.03.2023
03:50 GMT 14.03.2023
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة ياسينوفاتايا مرة أخرى بإطلاقها خمس قذائف من عيار "الناتو" 155 ملم.