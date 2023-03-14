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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230314/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1074701051.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

04:53 GMT 14.03.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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04:53 GMT 14.03.2023
"الجميع يهربون"..الجنود الأوكرانيون يشتكون من زملائهم في الخدمة
أشار تقرير إعلامي أمريكي أن عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين يشتكون من زملاء لهم في الخدمة لقلة خبرتهم وإخلاء مواقعهم هربا.
03:51 GMT 14.03.2023
عواقب قصف القوات الأوكرانية لمحطة سكة حديد إيلوفايسك، جمهورية دونيتسك الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موظف في جهاز الأمن الروسي: مدربون غربيون أعدوا القوات الأوكرانية لأساليب الحرب الإرهابية منذ 2018
02:27 GMT
03:50 GMT 14.03.2023
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ياسينوفاتايا بخمس قذائف من عيار "الناتو"
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة ياسينوفاتايا مرة أخرى بإطلاقها خمس قذائف من عيار "الناتو" 155 ملم.
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