https://sputnikarabic.ae/20230315/القوات-الروسية-تسقط-مروحية-أوكرانية-من-طراز-مي-8-وتدمر-أسلحة-أمريكية--1074762029.html

القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" وتدمر أسلحة أمريكية

القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" وتدمر أسلحة أمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" وتدمير أسلحة ومعدات أمريكية الصنع منها أنظمة مدفعية. 15.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-15T10:33+0000

2023-03-15T10:33+0000

2023-03-15T11:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية مروحية أوكرانية من طراز "مي -8" في منطقة أوسبنوفكا في مقاطعة زابوروجيه.وتابع البيان في اتجاه كراسني ليمان، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة قوات "الوسط" وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تيرني وتورسكوي وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا ديبروفا ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.وتم تحييد أكثر من 235 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع شاحنات بيك آب، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20"، ومدافع ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا" و"غفوزديكا"، بالإضافة إلى نظام مدفعي من طراز "إم 777".بالإضافة إلى تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق داتشنوي وغاليتسينوفكا ونوفوسيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذه المناطق ما يصل إلى 75 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع شاحنات صغيرة، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "أكاسيا".في اتجاه خيرسون، تم تحييد أكثر من 35 جنديا أوكرانيا، وست سيارات، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30".

https://sputnikarabic.ae/20230315/وحدات-أوكرانية-مشتتة-تحاول-الانسحاب-من-أرتيوموفسك-تاركة-معداتها-1074758609.html

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