القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" وتدمر أسلحة أمريكية
10:33 GMT 15.03.2023 (تم التحديث: 11:25 GMT 15.03.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
© Sputnik . Alexey Maishev/
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" وتدمير أسلحة ومعدات أمريكية الصنع منها أنظمة مدفعية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية مروحية أوكرانية من طراز "مي -8" في منطقة أوسبنوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وأضاف بيان الدفاع في اتجاه كوبيانسك أصابت الضربات الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "الغربية" وحدات معادية في مناطق غريانيكوفكا وستيبوفايا نوفوسيلوفكا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتم تحييد ما يصل إلى 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبة قتالية مدرعة، وثلاث شاحنات بيك آب، وسيارتين، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "كراب".
وتابع البيان في اتجاه كراسني ليمان، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة قوات "الوسط" وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تيرني وتورسكوي وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا ديبروفا ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتم تحييد أكثر من 235 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع شاحنات بيك آب، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20"، ومدافع ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا" و"غفوزديكا"، بالإضافة إلى نظام مدفعي من طراز "إم 777".
في اتجاه دونيتسك ، نتيجة للأعمال النشطة للوحدات والغارات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة القوات" الجنوبية "، تم تحييد ما يصل إلى 160 جنديا أوكرانيا، وتدمير دبابة واحدة، ومركبة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع سيارات، وتم تدمير مدفع ذاتي الدفع من طراز "أكاسيا"، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20"، ونظام مدفعي من طراز "إم 777".
بالإضافة إلى تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق داتشنوي وغاليتسينوفكا ونوفوسيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتابع البيان في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة "فوستوك" وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق في مناطق أوغليدار وبريشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وششيرباكي في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذه المناطق ما يصل إلى 75 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع شاحنات صغيرة، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "أكاسيا".
في اتجاه خيرسون، تم تحييد أكثر من 35 جنديا أوكرانيا، وست سيارات، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30".