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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230315/وحدات-أوكرانية-مشتتة-تحاول-الانسحاب-من-أرتيوموفسك-تاركة-معداتها-1074758609.html
وحدات أوكرانية مشتتة تحاول الانسحاب من أرتيوموفسك تاركة معداتها
وحدات أوكرانية مشتتة تحاول الانسحاب من أرتيوموفسك تاركة معداتها
صرح نائب مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، يان غاغين، اليوم الأربعاء، بأن وحدات أوكرانية مشتتة تحاول الانسحاب من أرتيوموفسك (باخموت) من خلال الطرق... 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T09:42+0000
2023-03-15T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال غاغين، على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "بشكل دوري، تحاول بعض الوحدات المتفرقة من القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من أرتيوموفسك".وكان مصدر مطلع، قد أفاد الثلاثاء، لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية سيطرت على أحد مباني مصنع "آزوم" في مدينة أرتيوموفسك (باخموت).وكان قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، قد أكد أمس، أن الوضع على خط التماس في منطقة أرتيوموفسك لا يزال صعبًا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230314/القوات-الروسية-تسيطر-على-مبنى-داخل-آزوم-وزع-زيلينسكي-فيه-أوسمة-على-جنوده-في-أرتيوموفسك--1074711258.html
https://sputnikarabic.ae/20230315/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1074749767.html
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روسيا

وحدات أوكرانية مشتتة تحاول الانسحاب من أرتيوموفسك تاركة معداتها

09:42 GMT 15.03.2023 (تم التحديث: 09:51 GMT 15.03.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
جنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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صرح نائب مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، يان غاغين، اليوم الأربعاء، بأن وحدات أوكرانية مشتتة تحاول الانسحاب من أرتيوموفسك (باخموت) من خلال الطرق الريفية والحقول سيراً على الأقدام، تاركة معداتها عالقة.
موسكو - سبوتنيك. وقال غاغين، على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "بشكل دوري، تحاول بعض الوحدات المتفرقة من القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من أرتيوموفسك".

تابع غاغين: "ونظراً لأن الطرق خاضعة للسيطرة، فإنها (الوحدات) تحاول التراجع من خلال الطرق الريفية أو الحقول، والغابات. ولكن، مرة أخرى، أثناء ذوبان الجليد في الربيع، ببساطة تنغرس كل المعدات في الوحول ويتعين عليها التراجع سيرا على الأقدام متكبدة خسائر فادحة. وتصبح تلك المعدات هدفا سهلا".

وكان مصدر مطلع، قد أفاد الثلاثاء، لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية سيطرت على أحد مباني مصنع "آزوم" في مدينة أرتيوموفسك (باخموت).
قوات خاصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على بناء وزع زيلينسكي فيه "أوسمة" على جنوده
أمس, 09:50 GMT

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "سيطر مقاتلو فاغنر على أحد مباني شركة "فوستوكماش" داخل (مصنع) آزوم، حيث كان زيلينسكي يوزع الأوسمة على الجيش الأوكراني (في هذا المكان)، في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي".

وكان قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، قد أكد أمس، أن الوضع على خط التماس في منطقة أرتيوموفسك لا يزال صعبًا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
09:49 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:49 GMT
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