https://sputnikarabic.ae/20230315/وحدات-أوكرانية-مشتتة-تحاول-الانسحاب-من-أرتيوموفسك-تاركة-معداتها-1074758609.html

وحدات أوكرانية مشتتة تحاول الانسحاب من أرتيوموفسك تاركة معداتها

وحدات أوكرانية مشتتة تحاول الانسحاب من أرتيوموفسك تاركة معداتها

صرح نائب مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، يان غاغين، اليوم الأربعاء، بأن وحدات أوكرانية مشتتة تحاول الانسحاب من أرتيوموفسك (باخموت) من خلال الطرق... 15.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-15T09:42+0000

2023-03-15T09:42+0000

2023-03-15T09:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال غاغين، على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "بشكل دوري، تحاول بعض الوحدات المتفرقة من القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من أرتيوموفسك".وكان مصدر مطلع، قد أفاد الثلاثاء، لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية سيطرت على أحد مباني مصنع "آزوم" في مدينة أرتيوموفسك (باخموت).وكان قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، قد أكد أمس، أن الوضع على خط التماس في منطقة أرتيوموفسك لا يزال صعبًا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.

https://sputnikarabic.ae/20230314/القوات-الروسية-تسيطر-على-مبنى-داخل-آزوم-وزع-زيلينسكي-فيه-أوسمة-على-جنوده-في-أرتيوموفسك--1074711258.html

https://sputnikarabic.ae/20230315/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1074749767.html

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