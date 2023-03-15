https://sputnikarabic.ae/20230315/باتروشيف-روسيا-ستحاول-استعادة-بقايا-المسيرة-الأمريكية-التي-سقطت-في-البحر-الأسود-1074774700.html
باتروشيف: روسيا ستحاول استعادة بقايا المسيرة الأمريكية التي سقطت في البحر الأسود
باتروشيف: روسيا ستحاول استعادة بقايا المسيرة الأمريكية التي سقطت في البحر الأسود
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستحاول استعادة بقايا المسيرة الأمريكية من دون طيار التي سقطت في البحر الأسود. 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T14:44+0000
2023-03-15T14:44+0000
2023-03-15T14:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
البحر الاسود
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وقال باتروشيف عبر برنامج "موسكو الكرملين بوتين": "لا أعرف ما إذا كنا قادرين على الحصول عليها أم لا، لكن حقيقة أننا بحاجة إلى القيام بذلك، وسنفعل ذلك بالتأكيد، وأمل في نجاح العملية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، إن روسيا لديها القدرات التقنية لرفع الحطام.وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم، إن واشنطن ليست متأكدة من أنها ستتمكن من إعادة حطام الطائرة من دون طيار، وفي الوقت نفسه، لا تريد أمريكا أن تقع بقايا الطائرة من دون طيار في "الأيدي الخطأ"، وتتخذ خطوات لمنع مثل هذا التطور.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 آذار/مارس، تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.وأوضح البيان أن مقاتلات روسية من قوات الدفاع الجوي حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها.وأضاف: "خرجت الطائرة المسيرة الأمريكية من طراز 'إم كيو-9' عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء".
https://sputnikarabic.ae/20230315/بيسكوف-بشأن-حادثة-المسيرة-الأمريكية-العلاقات-بين-الدولتين-الآن-في-أدنى-مستوياتها-1074764936.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, البحر الاسود
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, البحر الاسود
باتروشيف: روسيا ستحاول استعادة بقايا المسيرة الأمريكية التي سقطت في البحر الأسود
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أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستحاول استعادة بقايا المسيرة الأمريكية من دون طيار التي سقطت في البحر الأسود.
وقال باتروشيف عبر برنامج "موسكو الكرملين بوتين": "لا أعرف ما إذا كنا قادرين على الحصول عليها أم لا، لكن حقيقة أننا بحاجة إلى القيام بذلك، وسنفعل ذلك بالتأكيد، وأمل في نجاح العملية".
وأضاف باتروشيف: "حادثة الطائرة من دون طيار تؤكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في العمليات العسكرية في أوكرانيا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، إن روسيا لديها القدرات التقنية لرفع الحطام.
وقال: "نحن نعلم ونفهم بالتفصيل ما هي أهداف الأمريكيين فيما يتعلق بالأنشطة الاستخبارية واستخدام الوسائل التقنية، ونحاول تحديد المواقع والأقاليم التي تهمهم بشدة".
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم، إن واشنطن ليست متأكدة من أنها ستتمكن من إعادة حطام الطائرة من دون طيار، وفي الوقت نفسه، لا تريد أمريكا أن تقع بقايا الطائرة من دون طيار في "الأيدي الخطأ"، وتتخذ خطوات لمنع مثل هذا التطور.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية
سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 آذار/مارس، تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.
وأوضح البيان أن مقاتلات روسية من قوات الدفاع الجوي حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها.
وأضاف: "خرجت الطائرة المسيرة الأمريكية من طراز 'إم كيو-9' عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء".