https://sputnikarabic.ae/20230315/بوتين-والأسد-يبحثان-التعاون-المشترك-بمختلف-أشكاله-والتطورات-الإقليمية-والدولية-1074793255.html

بوتين والأسد يبحثان التعاون المشترك بمختلف أشكاله والتطورات الإقليمية والدولية

بوتين والأسد يبحثان التعاون المشترك بمختلف أشكاله والتطورات الإقليمية والدولية

بحث الرئيس بشار الأسد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة محادثات موسعة طيفاً واسعاً من الملفات السياسية والاقتصادية، وناقش الزعيمان العلاقات الثنائية... 15.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-15T20:03+0000

2023-03-15T20:03+0000

2023-03-15T20:10+0000

العالم العربي

روسيا

أخبار سوريا اليوم

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وبحسب بيان رئاسة الجمهورية العربية السورية تناولت المحادثات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والمبنية على المبادئ والمصالح والقيم المشتركة التي تجمعهما، والعمل لتعزيز هذه العلاقات بما يصب في مصلحة الشعبين في مرحلة تشهد تحولات غير مسبوقة على مستوى العالم.وأضاف البيان أنه في الشأن السياسي تم بحث التغيرات والتطورات التي يشهدها العالم، وأهمية الاستمرار في بناء تحالفات وشراكات بين الدول التي تجمعها مبادئ ومصالح مشتركة بحيث تشكّل قوة فاعلة تتحرك لصالح شعوبها وتعمل لتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي في مواجهة السياسات الغربية القائمة على نشر الفوضى والتخريب، وإشعال الحروب بهدف الاستمرار في الهيمنة وخدمة لمصالحها الضيقة.وتابع البيان: "تناولت المباحثات الرئاسية أيضاً، المبادرات الإقليمية التي تدعمها موسكو، حيث أكد الرئيس الأسد أن سورية لطالما كانت مع الحوار إذا كان سيُفضي إلى تحقيق مصالح الشعب السوري ووحدة وسلامة الأراضي السورية ويصل إلى نتائج واضحة ومحددة وعلى رأسها الاستمرار بمكافحة الإرهاب وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية الموجودة على أراضيها، كما تم التوافق على أهمية تعزيز التعاون القائم بين البلدين في الأمم المتحدة وكل المحافل الدولية الأخرى، مع التأكيد على أن سورية تُثمن وقوف روسيا في مواجهة محاولات الضغط على دمشق عبر ما يسميه الغرب ملف الأسلحة الكيماوية في سورية".وذكر البيان: "إقليمياً، أكد الرئيسان ترحيبهما لإعلان السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كخطوة تنعكس إيجابا على المنطقة والعالم".وفي نهاية جلسة المحادثات الموسعة تابع الرئيسان الأسد وبوتين محادثاتهما بشكل مغلق والتي اختتمت بمأدبة غداء أقامها الرئيس بوتين على شرف الرئيس الأسد.

https://sputnikarabic.ae/20230315/بوتين-والأسد-يعقدان-محادثات-في-موسكو-1074759680.html

https://sputnikarabic.ae/20230315/الأسد-يضع-إكليلا-من-الزهور-على-ضريح-الجندي-المجهول-في-موسكو-1074754746.html

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العالم العربي, روسيا, أخبار سوريا اليوم