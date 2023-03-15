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https://sputnikarabic.ae/20230315/رئيس-فنلندا-سيزور-أنقرة-لمعرفة-موقفها-من-انضمام-بلاده-للناتو--1074790427.html
رئيس فنلندا سيزور أنقرة لمعرفة موقفها من انضمام بلاده للناتو
رئيس فنلندا سيزور أنقرة لمعرفة موقفها من انضمام بلاده للناتو
صرّح الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، اليوم الأربعاء، أنه سيزور تركيا من 15 إلى 17 مارس/ آذار، لمعرفة موقف أنقرة من انضمام فلندا لـ "الناتو". 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T17:50+0000
2023-03-15T17:54+0000
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وأضاف نينيستو: "عملنا مع إدارة الرئاسة التركية، ورأي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو الحاسم في هذه المرحلة من اتخاذ القرار".وفي السياق نفسه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، التزام بلاده بما يقع على عاتقها فيما يخص عضوية فنلندا لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وأنها ستفي بتعهداتها.وأوضح أردوغان أن تركيا ستعمل على تفعيل الاتفاق المبرم بين أنقرة وهلسنكي، على هامش قمة زعماء "الناتو" في مدريد، مشيرا إلى أن "نينيستو سيزور تركيا يوم الجمعة، وسنقوم بما يقع على عاتقنا وسنفي بتعهداتنا"، على حد تعبيره.
https://sputnikarabic.ae/20230315/أردوغان-يؤكد-التزام-بلاده-بتعهدها-فيما-يتعلق-بانضمام-فنلندا-للناتو-1074781353.html
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العالم, الناتو, فنلندا, أخبار تركيا اليوم
العالم, الناتو, فنلندا, أخبار تركيا اليوم

رئيس فنلندا سيزور أنقرة لمعرفة موقفها من انضمام بلاده للناتو

17:50 GMT 15.03.2023 (تم التحديث: 17:54 GMT 15.03.2023)
CC BY 2.0 / Pixabay/ Kurunen / علم فنلندا
علم فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
CC BY 2.0 / Pixabay/ Kurunen /
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صرّح الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، اليوم الأربعاء، أنه سيزور تركيا من 15 إلى 17 مارس/ آذار، لمعرفة موقف أنقرة من انضمام فلندا لـ "الناتو".
وأضاف نينيستو: "عملنا مع إدارة الرئاسة التركية، ورأي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو الحاسم في هذه المرحلة من اتخاذ القرار".

وفي وقت سابق من اليوم أفادت وكالة "رويترز" بخطط للموافقة على الطلب الفنلندي للانضمام إلى حلف "الناتو"، نقلا عن المسؤولين الأتراك، وبحسب الوكالة يمكن أن يحدث ذلك قبل الانتخابات الرئاسية التركية في 14مايو/ أيار.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
أردوغان يؤكد التزام بلاده بتعهدها فيما يتعلق بانضمام فنلندا للناتو
15:28 GMT
وفي السياق نفسه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، التزام بلاده بما يقع على عاتقها فيما يخص عضوية فنلندا لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وأنها ستفي بتعهداتها.
وأوضح أردوغان أن تركيا ستعمل على تفعيل الاتفاق المبرم بين أنقرة وهلسنكي، على هامش قمة زعماء "الناتو" في مدريد، مشيرا إلى أن "نينيستو سيزور تركيا يوم الجمعة، وسنقوم بما يقع على عاتقنا وسنفي بتعهداتنا"، على حد تعبيره.
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