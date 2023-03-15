روسيا: كل أنشطة الاستخبارات الأمريكية في البحر الأسود مرصودة وبالتفاصيل
© Sputnik . Максим Блинов / الانتقال إلى بنك الصورسيرغي ناريشكين، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي
© Sputnik . Максим Блинов/
صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الأربعاء، أن روسيا تعرف بالتفصيل، وتدرك أهداف أنشطة الاستخبارات الأمريكية في البحر الأسود.
موسكو - سبوتنيك. وقال ناريشكين، في مقابلة مع قناة "روسيا 1" تعليقًا على حادث الطائرة المسيرة الأمريكية:
"نحن نعرف وندرك بشيء من التفصيل ماهي الأهداف، التي لدى الأمريكيين فيما يتعلق بالأنشطة الاستخباراتية، واستخدام الوسائل التقنية، ونحاول تحديد تلك المواقع والأراضي ذات الأهمية الكبرى بالنسبة لهم".
وأضاف ردًا على سؤال حول مدى نشاط الولايات المتحدة في إجراء الاستطلاع في منطقة البحر الأسود، حيث تحطمت المسيرة الأمريكية: "يستخدمون جميع وسائل الاستطلاع الفضائي والبصري والراديوي بنشاط كبير".
إلى ذلك، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة، لا ترغب في تصعيد الوضع في أوكرانيا إلى صراع بين موسكو وواشنطن.
وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، بدوره، إن أنشطة الجيش الأمريكي على مقربة شديدة من حدود روسيا "غير مقبولة" وتثير القلق.
في وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه في صباح يوم 14 آذار / مارس، انتهكت طائرة مسيرة أمريكية من طراز "أم كيو-9" مزودة بأجهزة إرسال واستقبال مفصولة، حدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي فوق البحر الأسود، الذي أٌنشئ خصيصا لأغراض العملية العسكرية الخاصة في دونباس.
في وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه في صباح يوم 14 آذار / مارس، انتهكت طائرة مسيرة أمريكية من طراز "أم كيو-9" مزودة بأجهزة إرسال واستقبال مفصولة، حدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي فوق البحر الأسود، الذي أٌنشئ خصيصا لأغراض العملية العسكرية الخاصة في دونباس.
وأضافت أن موسكو أخطرت جميع مستخدمي المجال الجوي الدولي حول هذا النظام، وفق المعايير الدولية.
وأوضحت الدفاع الروسية، أن مقاتلات روسية حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها.
وأضافت أن "الطائرة المسيرة الأمريكية خرجت عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء".
وأوضحت الدفاع الروسية، أن مقاتلات روسية حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها.
وأضافت أن "الطائرة المسيرة الأمريكية خرجت عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء".