https://sputnikarabic.ae/20230315/روغوف-القوات-الأوكرانية-تجري-استطلاعا-في-مقاطعة-زابوروجيه-1074789287.html
روغوف: القوات الأوكرانية تجري استطلاعا في مقاطعة زابوروجيه
روغوف: القوات الأوكرانية تجري استطلاعا في مقاطعة زابوروجيه
أعلن قائد حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية، فلاديمير روغوف، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية تجري عمليات استطلاع باستخدام المركبات... 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T17:18+0000
2023-03-15T17:18+0000
2023-03-15T17:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب روغوف في قناته على "تلغرام"، في منطقة بولوغوفسكي، تجري القوات المسلحة الأوكرانية عمليات استطلاع باستخدام العربات المدرعة وعشرات المسلحين، وهناك معارك مستمرة".يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت كيانا فيدراليا ضمن روسيا الاتحادية بعد الاستفتاء الذي جري فيها في أيلول/ سبتمبر عام 2022.ولم يعترف نظام كييف بنتائج الاستفتاء، وواصل قصف المناطق السكنية في المقاطعة.وتقع أكثر من 70 في المئة من مساحة مقاطعة زابوروجيه حاليا تحت سيطرة روسيا، في حين أن المركز الإداري للمقاطعة وهو مدينة زابوروجيه، ما زال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230314/نظام-كييف-ينقل-طيران-حربي-إلى-محور-زابوروجيه-1074705268.html
https://sputnikarabic.ae/20230315/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا
روغوف: القوات الأوكرانية تجري استطلاعا في مقاطعة زابوروجيه
17:18 GMT 15.03.2023 (تم التحديث: 17:24 GMT 15.03.2023) تابعنا عبر
أعلن قائد حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية، فلاديمير روغوف، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية تجري عمليات استطلاع باستخدام المركبات المدرعة في منطقة بولوغوفسكي في مقاطعة زابوروجيه.
وكتب روغوف في قناته على "تلغرام"، في منطقة بولوغوفسكي، تجري القوات المسلحة الأوكرانية عمليات استطلاع باستخدام العربات المدرعة وعشرات المسلحين، وهناك معارك مستمرة".
يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت كيانا فيدراليا ضمن روسيا الاتحادية بعد الاستفتاء الذي جري فيها في أيلول/ سبتمبر عام 2022.
ولم يعترف نظام كييف بنتائج الاستفتاء، وواصل قصف المناطق السكنية في المقاطعة.
وتقع أكثر من 70 في المئة من مساحة مقاطعة زابوروجيه حاليا تحت سيطرة روسيا، في حين أن المركز الإداري للمقاطعة وهو مدينة زابوروجيه، ما زال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.