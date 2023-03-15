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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230315/روغوف-القوات-الأوكرانية-تجري-استطلاعا-في-مقاطعة-زابوروجيه-1074789287.html
روغوف: القوات الأوكرانية تجري استطلاعا في مقاطعة زابوروجيه
روغوف: القوات الأوكرانية تجري استطلاعا في مقاطعة زابوروجيه
أعلن قائد حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية، فلاديمير روغوف، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية تجري عمليات استطلاع باستخدام المركبات... 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T17:18+0000
2023-03-15T17:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب روغوف في قناته على "تلغرام"، في منطقة بولوغوفسكي، تجري القوات المسلحة الأوكرانية عمليات استطلاع باستخدام العربات المدرعة وعشرات المسلحين، وهناك معارك مستمرة".يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت كيانا فيدراليا ضمن روسيا الاتحادية بعد الاستفتاء الذي جري فيها في أيلول/ سبتمبر عام 2022.ولم يعترف نظام كييف بنتائج الاستفتاء، وواصل قصف المناطق السكنية في المقاطعة.وتقع أكثر من 70 في المئة من مساحة مقاطعة زابوروجيه حاليا تحت سيطرة روسيا، في حين أن المركز الإداري للمقاطعة وهو مدينة زابوروجيه، ما زال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230314/نظام-كييف-ينقل-طيران-حربي-إلى-محور-زابوروجيه-1074705268.html
https://sputnikarabic.ae/20230315/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روغوف: القوات الأوكرانية تجري استطلاعا في مقاطعة زابوروجيه

17:18 GMT 15.03.2023 (تم التحديث: 17:24 GMT 15.03.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
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أعلن قائد حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية، فلاديمير روغوف، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية تجري عمليات استطلاع باستخدام المركبات المدرعة في منطقة بولوغوفسكي في مقاطعة زابوروجيه.
وكتب روغوف في قناته على "تلغرام"، في منطقة بولوغوفسكي، تجري القوات المسلحة الأوكرانية عمليات استطلاع باستخدام العربات المدرعة وعشرات المسلحين، وهناك معارك مستمرة".
يذكر أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت كيانا فيدراليا ضمن روسيا الاتحادية بعد الاستفتاء الذي جري فيها في أيلول/ سبتمبر عام 2022.
أحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، أثناء تمشيط منجم كاربونيت، في كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نظام كييف ينقل الطيران الحربي إلى محور زابوروجيه
أمس, 07:41 GMT
ولم يعترف نظام كييف بنتائج الاستفتاء، وواصل قصف المناطق السكنية في المقاطعة.
وتقع أكثر من 70 في المئة من مساحة مقاطعة زابوروجيه حاليا تحت سيطرة روسيا، في حين أن المركز الإداري للمقاطعة وهو مدينة زابوروجيه، ما زال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
13:42 GMT
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:00 GMT
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