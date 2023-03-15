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https://sputnikarabic.ae/20230315/مسلحون-موالون-للجيش-الأمريكي-يحاصرون-منطقتين-سكنيتين-في-مدينة-الحسكة-السورية-1074791072.html
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يحاصرون منطقتين سكنيتين في مدينة الحسكة السورية
مسلحون موالون للجيش الأمريكي يحاصرون منطقتين سكنيتين في مدينة الحسكة السورية
حاصر مسلحون موالون للجيش الأمريكي أحياء في محافظة الحسكة، شرقي سوريا، ونفذوا حملات مداهمة وتفتيش واعتقال بحق أبناء القبائل العربية، بحجج واهية، مع تخوفات شعبية... 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T18:14+0000
2023-03-15T18:14+0000
أخبار سوريا اليوم
قسد
الجيش الامريكي
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بمدينة الحسكة، بأن قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، شنت حملة مداهمة وتفتيش لجميع المنازل المحيطة بسجن غويران (السجن المركزي الحكومي سابقاً) في القسم الغربي من حي غويران بمدينة الحسكة ،اليوم الأربعاء 15 آذار/ مارس، ما أدى لنشر الذعر والخوف في صفوف المدنيين.وتابعت المصادر أن مدرعات أمريكية محملة بمسلحي "قسد" حاصرت حيهم، ونفذت حملة مداهمات، ما جعل الخوف يتغلل في نفوس المدنيين من نية الاحتلال الأمريكي الاستيلاء على منازلهم في منطقة القاعدة الأمريكية غير الشرعية.وفي السياق، أكدت مصادر محلية بمحافظة الحسكة لمراسل "سبوتنيك"، أن قوات "قسد" ما زالت تحاصر منطقة علايا (محطة القطار) شرق مدينة القامشلي وتشن حملة مداهمة وتفتيش لجميع المنازل بمحيط سجن علايا (سجن القامشلي الحكومي سابقاً) مع منع الدخول والخروج من المنطقة.وأضافت المصادر أن قوات "قسد" داهمت فقط منازل أبناء القبائل العربية المحيطة بسجن علايا الذي يضم معتقلين مدنيين إضافة الى معتقلين من تنظيم "داعش" الإرهابي الذين تم نقلهم قبل عام من سجن (الصناعة) إلى سجن علايا، ما يهدد حياة المدنيين.وتأتي هذه العمليات الأمنية والعسكرية بعد ساعات من وصول تعزيزات عسكرية ولوجستية لقوات الجيش الأمريكي في أرياف محافظة الحسكة شرقي سوريا.وبينت مصادر محلية لــ"سبوتنيك" أن قوات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الاحتلال الأمريكي أدخلت قافلة مكونة من 24 شاحنة تتضمن صهاريج وقود وصناديق كبيرة للذخيرة والمواد اللوجستية الى قواعدها غير الشرعية بريف الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي مع العراق.واضطر الجيش الأمريكي إلى استخدام المناطيد العسكرية في محيط القواعد اللاشرعية التابعة لها في مناطق في سورية بسبب ازدياد الهجمات الصاروخية التي استهدفتها خلال الفترة الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20230202/الجيش-الأمريكي-ومسلحو-قسد-يعتقلون-المئات-من-مدنيي-شرقي-سوريا-بذريعة-داعش-1073050182.html
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أخبار سوريا اليوم, قسد, الجيش الامريكي
أخبار سوريا اليوم, قسد, الجيش الامريكي

مسلحون موالون للجيش الأمريكي يحاصرون منطقتين سكنيتين في مدينة الحسكة السورية

18:14 GMT 15.03.2023
© Sputnik . Attia Al-Attiaاحتقان في الرقة بعد مقتل سيدة حامل وابنتها طعنا بالسكاكين على يد مسلحي "قسد"
احتقان في الرقة بعد مقتل سيدة حامل وابنتها طعنا بالسكاكين على يد مسلحي قسد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
© Sputnik . Attia Al-Attia
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حاصر مسلحون موالون للجيش الأمريكي أحياء في محافظة الحسكة، شرقي سوريا، ونفذوا حملات مداهمة وتفتيش واعتقال بحق أبناء القبائل العربية، بحجج واهية، مع تخوفات شعبية من نيتهم السيطرة على منازلهم بسب قربها من سجون تابعة لهم.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بمدينة الحسكة، بأن قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، شنت حملة مداهمة وتفتيش لجميع المنازل المحيطة بسجن غويران (السجن المركزي الحكومي سابقاً) في القسم الغربي من حي غويران بمدينة الحسكة ،اليوم الأربعاء 15 آذار/ مارس، ما أدى لنشر الذعر والخوف في صفوف المدنيين.
وتابعت المصادر أن مدرعات أمريكية محملة بمسلحي "قسد" حاصرت حيهم، ونفذت حملة مداهمات، ما جعل الخوف يتغلل في نفوس المدنيين من نية الاحتلال الأمريكي الاستيلاء على منازلهم في منطقة القاعدة الأمريكية غير الشرعية.
وفي السياق، أكدت مصادر محلية بمحافظة الحسكة لمراسل "سبوتنيك"، أن قوات "قسد" ما زالت تحاصر منطقة علايا (محطة القطار) شرق مدينة القامشلي وتشن حملة مداهمة وتفتيش لجميع المنازل بمحيط سجن علايا (سجن القامشلي الحكومي سابقاً) مع منع الدخول والخروج من المنطقة.
وأضافت المصادر أن قوات "قسد" داهمت فقط منازل أبناء القبائل العربية المحيطة بسجن علايا الذي يضم معتقلين مدنيين إضافة الى معتقلين من تنظيم "داعش" الإرهابي الذين تم نقلهم قبل عام من سجن (الصناعة) إلى سجن علايا، ما يهدد حياة المدنيين.
الجيش الأمريكي ومسلحو قسد يعتقلون المئات من مدنيي شرقي سوريا بذريعة داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
الجيش الأمريكي ومسلحو "قسد" يعتقلون المئات من مدنيي شرقي سوريا بذريعة "داعش"
2 فبراير, 17:22 GMT
وتأتي هذه العمليات الأمنية والعسكرية بعد ساعات من وصول تعزيزات عسكرية ولوجستية لقوات الجيش الأمريكي في أرياف محافظة الحسكة شرقي سوريا.
وبينت مصادر محلية لــ"سبوتنيك" أن قوات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الاحتلال الأمريكي أدخلت قافلة مكونة من 24 شاحنة تتضمن صهاريج وقود وصناديق كبيرة للذخيرة والمواد اللوجستية الى قواعدها غير الشرعية بريف الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي مع العراق.
واضطر الجيش الأمريكي إلى استخدام المناطيد العسكرية في محيط القواعد اللاشرعية التابعة لها في مناطق في سورية بسبب ازدياد الهجمات الصاروخية التي استهدفتها خلال الفترة الماضية.
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