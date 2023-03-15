https://sputnikarabic.ae/20230315/مشروع-تعديل-دستور-أوزبكستان-يرفع-مدة-ولاية-الرئيس-ويسمح-بانتخابه-3-مرات-1074749680.html

مشروع تعديل دستور أوزبكستان يرفع مدة ولاية الرئيس ويسمح بانتخابه 3 مرات

مشروع تعديل دستور أوزبكستان يرفع مدة ولاية الرئيس ويسمح بانتخابه 3 مرات

يتضمن مشروع قانون تعديل دستور جمهورية أوزبكستان بندا يرفع فترة ولاية رئيس أوزبكستان من خمس إلى سبع سنوات، وبندا آخر يسمح بانتخاب الرئيس الحالي، شوكت ميرزيوييف،... 15.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-15T05:21+0000

2023-03-15T05:21+0000

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طشقند - سبوتنيك. وجاء في نص مشروع قانون تعديل الدستور الأوزبكستاني، الذي نُشر اليوم الأربعاء، في صحيفة "نارودنوي سلوفو" البرلمانية: "يُنتخب رئيس جمهورية أوزبكستان من قبل مواطني جمهورية أوزبكستان على أساس الاقتراع العام والمتساوي والمباشر بالاقتراع السري لمدة سبع سنوات".وجاء أيضا في مشروع تعديل الدستور: "لهؤلاء الاشخاص الحق في أن يُنتخبوا (يعينوا) على قدم المساواة مع مواطني جمهورية أوزبكستان الآخرين في المناصب المحددة وفقًا لمتطلبات دستور جمهورية أوزبكستان، بما في ذلك على النحو المعدل بموجب هذا القانون الدستوري، وبغض النظر عن عدد الفترات المتتالية التي شغل خلالها هؤلاء الأشخاص و(أو) شغلوا هذه المناصب في وقت دخول هذا القانون الدستوري حيز التنفيذ".وصوت نواب المجلس التشريعي (الغرفة الأدنى) بالبرلمان الأوزبكستاني، يوم الجمعة الماضي، لصالح إجراء استفتاء في 30 نيسان/أبريل، ووافق مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء على هذا القرار.ومن المقرر إدخال 27 مادة أخرى في النسخة الجديدة من القانون الأساسي للبلاد (الدستور)، ليرتفع عددها الإجمالي من 128 إلى 155 مادة، وإلى جانب التعديلات، سيتم تحديث الدستور بنسبة 65%.وانتُخب، شوكت ميرزيوييف، لأول مرة رئيسًا لأوزبكستان في انتخابات مبكرة جرت في شهر كانون الأول/ديسمبر 2016، بعد ثلاثة أشهر من وفاة أول رئيس للبلاد، إسلام كريموف، وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021، فاز ميرزيوييف مرة ثانية بالانتخابات الرئاسية بنسبة 80.12% من أصوات المقترعين.

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