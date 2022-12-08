https://sputnikarabic.ae/20221208/فكرة-اتحاد-الغاز-بين-روسيا-وكازاخستان-وأوزبكستان-في-مرحلة-البحث-حاليا-1070993197.html

فكرة "اتحاد الغاز" بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان في مرحلة البحث حاليا

فكرة "اتحاد الغاز" بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان في مرحلة البحث حاليا

أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أنه لا يستبعد أن يتم التطرق لملف "اتحاد الغاز" بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان، خلال قمة الاتحاد... 08.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-08T14:04+0000

2022-12-08T14:04+0000

2022-12-08T14:04+0000

روسيا

كازاخستان

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موسكو- سبوتنيك. وأوضح أوشاكوف، في إفادة صحفية اليوم الخميس أن "هذه الفكرة قيد المناقشة، لا أستبعد أن يتم التطرق إليها بطريقة ما في بيشكيك، سيكون هناك رئيس وزراء أوزبكستان، وربما يكون هناك اتصال ما خلال هذا اللقاء".وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء في29 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن فكرة إنشاء اتحاد غاز ثلاثي بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بعد، مؤكدًا على أن طرق الإمداد في هذه المنطقة مناسبة.وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع ستتبلور هذه الفكرة والمبادرة بطريقة ما، أعني من حيث صياغة ملامح واضحة نحن نتحدث عن حقيقة أن هذه منطقة شاسعة وواسعة ومهمة للغاية، وبالطبع فإن الطرق وإمدادات الطاقة والغاز وما إلى ذلك مهمة للغاية لهذه المنطقة وهناك شبكة واسعة للغاية، وبطبيعة الحال، فإن تنسيق الإجراءات هو ما سيلبي مصالح البلدان الثلاثة المذكورة".وكان الرئيس فلاديمير بوتين، قد بحث مع نظيره الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، في موسكو نهاية شهر نوفمبر الماضي، إنشاء "اتحاد غاز ثلاثي" بمشاركة أوزبكستان، لتنسيق نقل الغاز الروسي عبر الأراضي الكازاخستانية والأوزبكية.ومن المعروف أن هناك خط أنابيب يربط غاز البلدين بروسيا، ويمر خط أنابيب (روسي) منفصل عبر كل منهما إلى الصين.

https://sputnikarabic.ae/20221129/بيسكوف-لم-يتم-إضفاء-الطابع-الرسمي-على-فكرة-إنشاء-اتحاد-غاز-ثلاثي-بعد-1070654187.html

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