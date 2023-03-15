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الكرملين: سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية أولوية بالنسبة لروسيا
الكرملين: سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية أولوية بالنسبة لروسيا
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن سيادة وسلامة أراضي سوريا يمثلان أولوية بالنسبة لروسيا. 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T12:21+0000
2023-03-15T12:22+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "أولاً وقبل كل شيء، العلاقات الروسية السورية في مقدمة [مواضيع المناقشة]، والتعاون في سياق إعادة إعمار سوريا بعد الحرب، واستمرار التسوية السورية، على هذا النحو، بما في ذلك جميع الجوانب، مع التأكيد على الأولوية المطلقة لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية".وأضاف أنه خلال لقاء الرئيسين "بالطبع سيتم التطرق إلى موضوع العلاقات السورية التركية".وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، أمس الثلاثاء، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ووضع الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في حديقة ألكسندر في الساحة الحمراء.وكانت آخر زيارة أجراها الأسد إلى روسيا في أيلول/سبتمبر 2021، وقال حينها وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد لـ"سبوتنيك"، إن الاجتماع المقبل بين الرئيسين سيعُقد عند الحاجة.واستضافت موسكو، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لقاءً ضمّ وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، جرت خلاله مناقشة سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.وكان ذلك أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري يجمع تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011 وما نجم عنها من توتر في العلاقات بين الجارتين.وجرى التحضير لعقد اجتماع يضم وزراء خارجية سوريا وروسيا وتركيا، لحل الخلافات العالقة بين أنقرة ودمشق، بينما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت لاحق، أن إيران يمكن أن تنضم إلى المحادثات رفيعة المستوى المخطط لها بين سوريا، وروسيا، وتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230315/محلل-سياسي-الأسد-في-موسكو-تتويجا-للمبادرة-الروسية-لإطفاء-حرائق-أمريكا-في-الشرق-الأوسط-وغرب-آسيا-1074752110.html
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الأخبار, روسيا, أخبار سوريا اليوم, الكرملين, دميتري بيسكوف, العالم, العالم العربي
الأخبار, روسيا, أخبار سوريا اليوم, الكرملين, دميتري بيسكوف, العالم, العالم العربي

الكرملين: سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية أولوية بالنسبة لروسيا

12:21 GMT 15.03.2023 (تم التحديث: 12:22 GMT 15.03.2023)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن سيادة وسلامة أراضي سوريا يمثلان أولوية بالنسبة لروسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "أولاً وقبل كل شيء، العلاقات الروسية السورية في مقدمة [مواضيع المناقشة]، والتعاون في سياق إعادة إعمار سوريا بعد الحرب، واستمرار التسوية السورية، على هذا النحو، بما في ذلك جميع الجوانب، مع التأكيد على الأولوية المطلقة لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية".
وأضاف أنه خلال لقاء الرئيسين "بالطبع سيتم التطرق إلى موضوع العلاقات السورية التركية".
وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، أمس الثلاثاء، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووضع الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول في حديقة ألكسندر في الساحة الحمراء.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و الرئيس السوري بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
محلل: الأسد في موسكو تتويجا لمبادرة روسية لإطفاء حرائق أمريكا في الشرق الأوسط وآسيا
07:42 GMT
وكانت آخر زيارة أجراها الأسد إلى روسيا في أيلول/سبتمبر 2021، وقال حينها وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد لـ"سبوتنيك"، إن الاجتماع المقبل بين الرئيسين سيعُقد عند الحاجة.
واستضافت موسكو، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لقاءً ضمّ وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، جرت خلاله مناقشة سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.
وكان ذلك أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري يجمع تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011 وما نجم عنها من توتر في العلاقات بين الجارتين.
وجرى التحضير لعقد اجتماع يضم وزراء خارجية سوريا وروسيا وتركيا، لحل الخلافات العالقة بين أنقرة ودمشق، بينما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت لاحق، أن إيران يمكن أن تنضم إلى المحادثات رفيعة المستوى المخطط لها بين سوريا، وروسيا، وتركيا.
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