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القوات الأوكرانية تقصف ياسينوفاتايا بجمهورية دونيتسك بقذائف يستخدمها "الناتو"
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230316/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-ياسينوفاتايا-بجمهورية-دونيتسك-بـ6-قذائف-عيار-155-ملم-يستخدمها-الناتو-1074833946.html
القوات الأوكرانية تقصف ياسينوفاتايا بجمهورية دونيتسك بقذائف يستخدمها "الناتو"
القوات الأوكرانية تقصف ياسينوفاتايا بجمهورية دونيتسك بقذائف يستخدمها "الناتو"
أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، مساء الخميس، أن القوات الأوكرانية استهدفت في... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T22:08+0000
2023-03-16T22:15+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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دونيتسك - سبوتنيك. ووفقا لبيان المكتب على "تيليغرام": "في الساعة 22.45 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو)، تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا باتجاه: التجمع السكنى لاستوتشكينو ومدينة ياسينوفاتايا، تم إطلاق 6 قذائف من عيار 155 ملم".تقع ياسينوفاتايا على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال دونيتسك، وكانت تضم أكبر محطة سكة حديد في الاتحاد السوفيتي السابق. وإلى الغرب من المدينة، في اتجاه أفدييفكا، كان هناك خط تماس مع المواقع القتالية للقوات الأوكرانية منذ ما يقرب من ثماني سنوات.وتواصل القوات الأوكرانية، استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن لوغانسك ودونيتسك.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230316/البيت-الأبيض-أمريكا-تعارض-إبرام-هدنة-في-أوكرانيا-1074829135.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, الاتحاد السوفيتي, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, الاتحاد السوفيتي, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار العالم الآن, العالم

القوات الأوكرانية تقصف ياسينوفاتايا بجمهورية دونيتسك بقذائف يستخدمها "الناتو"

22:08 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 22:15 GMT 16.03.2023)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، مساء الخميس، أن القوات الأوكرانية استهدفت في الساعة 22.45 بتوقيت موسكو، مدينة ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأطلقت عليها 6 قذائف عيار 155 ملم يستخدمها حلف الناتو.
دونيتسك - سبوتنيك. ووفقا لبيان المكتب على "تيليغرام": "في الساعة 22.45 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو)، تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا باتجاه: التجمع السكنى لاستوتشكينو ومدينة ياسينوفاتايا، تم إطلاق 6 قذائف من عيار 155 ملم".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
كيربي: أمريكا تعارض إبرام هدنة في أوكرانيا
18:46 GMT
تقع ياسينوفاتايا على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال دونيتسك، وكانت تضم أكبر محطة سكة حديد في الاتحاد السوفيتي السابق. وإلى الغرب من المدينة، في اتجاه أفدييفكا، كان هناك خط تماس مع المواقع القتالية للقوات الأوكرانية منذ ما يقرب من ثماني سنوات.
وتواصل القوات الأوكرانية، استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن لوغانسك ودونيتسك.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:44 GMT
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