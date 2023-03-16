https://sputnikarabic.ae/20230316/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-ياسينوفاتايا-بجمهورية-دونيتسك-بـ6-قذائف-عيار-155-ملم-يستخدمها-الناتو-1074833946.html
القوات الأوكرانية تقصف ياسينوفاتايا بجمهورية دونيتسك بقذائف يستخدمها "الناتو"
القوات الأوكرانية تقصف ياسينوفاتايا بجمهورية دونيتسك بقذائف يستخدمها "الناتو"
أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، مساء الخميس، أن القوات الأوكرانية استهدفت في... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T22:08+0000
2023-03-16T22:08+0000
2023-03-16T22:15+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. ووفقا لبيان المكتب على "تيليغرام": "في الساعة 22.45 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو)، تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا باتجاه: التجمع السكنى لاستوتشكينو ومدينة ياسينوفاتايا، تم إطلاق 6 قذائف من عيار 155 ملم".تقع ياسينوفاتايا على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال دونيتسك، وكانت تضم أكبر محطة سكة حديد في الاتحاد السوفيتي السابق. وإلى الغرب من المدينة، في اتجاه أفدييفكا، كان هناك خط تماس مع المواقع القتالية للقوات الأوكرانية منذ ما يقرب من ثماني سنوات.وتواصل القوات الأوكرانية، استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن لوغانسك ودونيتسك.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230316/البيت-الأبيض-أمريكا-تعارض-إبرام-هدنة-في-أوكرانيا-1074829135.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, الاتحاد السوفيتي, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, الاتحاد السوفيتي, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار العالم الآن, العالم
القوات الأوكرانية تقصف ياسينوفاتايا بجمهورية دونيتسك بقذائف يستخدمها "الناتو"
22:08 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 22:15 GMT 16.03.2023) تابعنا عبر
أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، مساء الخميس، أن القوات الأوكرانية استهدفت في الساعة 22.45 بتوقيت موسكو، مدينة ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأطلقت عليها 6 قذائف عيار 155 ملم يستخدمها حلف الناتو.
دونيتسك - سبوتنيك
. ووفقا لبيان المكتب على "تيليغرام": "في الساعة 22.45 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو)، تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا باتجاه: التجمع السكنى لاستوتشكينو ومدينة ياسينوفاتايا، تم إطلاق 6 قذائف من عيار 155 ملم".
تقع ياسينوفاتايا على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال دونيتسك، وكانت تضم أكبر محطة سكة حديد في الاتحاد السوفيتي السابق. وإلى الغرب من المدينة، في اتجاه أفدييفكا، كان هناك خط تماس مع المواقع القتالية للقوات الأوكرانية منذ ما يقرب من ثماني سنوات.
وتواصل القوات الأوكرانية، استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن لوغانسك ودونيتسك.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية
خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.