https://sputnikarabic.ae/20230316/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-1074810295.html

القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ 29"

القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ 29"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي أسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ 29" في جمهورية لوغانسك الشعبية. 16.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-16T11:47+0000

2023-03-16T11:47+0000

2023-03-16T12:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الروسية طائرة من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة نوفوفودياني في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأضاف البيان في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "الغربية" وحدات معادية في مناطق غريانيكوفكا وكوتلياروفكا وبيريستوف في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي وروزوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وتم تحييد ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا، ومركبتين، بالإضافة إلى نظام مدفعية من طراز "إم 777".وتم تحييد أكثر من 100 جندي أوكراني، ومركبتين قتاليتين للمشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "أكاسيا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي 30".️ وتابع البيان في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، هزم الطيران التشغيلي والتكتيكي وطيران الجيش والمدفعية لمجموعة "فوستوك" وحدات العدو في مناطق أوغليدار وبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفودانيلوفكا وششيرباكي في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا، وأربع دبابات، وسيارة مصفحة، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 20"، بالإضافة إلى نظام مدفعي من طراز "إم 777".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير تسع مركبات جوية أوكرانية من دون طيار في مناطق إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف، وزيليني جاي، وفيرخنيتوريتسكوي، وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومالايا كارداشينكا، واليوشكي في مقاطعة خيرسون.وختم البيان أنه في منطقة كاميشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيبت نقطة التحكم في لواء المشاة الآلي "59" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وتم تدمير نظام صواريخ أوكراني مضاد للطائرات من طراز "إس-300" في القرب من ياسينوفي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

https://sputnikarabic.ae/20230316/القوات-الروسية-تنفذ-هجوما-منظما-على-مدينة-أفدييفكا-من-عدة-محاور---1074805330.html

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