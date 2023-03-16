https://sputnikarabic.ae/20230316/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-1074810295.html
القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ 29"
القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ 29"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي أسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ 29" في جمهورية لوغانسك الشعبية. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T11:47+0000
2023-03-16T11:47+0000
2023-03-16T12:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الروسية طائرة من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة نوفوفودياني في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأضاف البيان في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "الغربية" وحدات معادية في مناطق غريانيكوفكا وكوتلياروفكا وبيريستوف في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي وروزوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وتم تحييد ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا، ومركبتين، بالإضافة إلى نظام مدفعية من طراز "إم 777".وتم تحييد أكثر من 100 جندي أوكراني، ومركبتين قتاليتين للمشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "أكاسيا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي 30".️ وتابع البيان في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، هزم الطيران التشغيلي والتكتيكي وطيران الجيش والمدفعية لمجموعة "فوستوك" وحدات العدو في مناطق أوغليدار وبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفودانيلوفكا وششيرباكي في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا، وأربع دبابات، وسيارة مصفحة، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 20"، بالإضافة إلى نظام مدفعي من طراز "إم 777".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير تسع مركبات جوية أوكرانية من دون طيار في مناطق إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف، وزيليني جاي، وفيرخنيتوريتسكوي، وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومالايا كارداشينكا، واليوشكي في مقاطعة خيرسون.وختم البيان أنه في منطقة كاميشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيبت نقطة التحكم في لواء المشاة الآلي "59" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وتم تدمير نظام صواريخ أوكراني مضاد للطائرات من طراز "إس-300" في القرب من ياسينوفي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230316/القوات-الروسية-تنفذ-هجوما-منظما-على-مدينة-أفدييفكا-من-عدة-محاور---1074805330.html
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روسيا
القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ 29"
11:47 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 12:24 GMT 16.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي أسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ 29" في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الروسية طائرة من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة نوفوفودياني في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وأضاف البيان في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "الغربية" وحدات معادية في مناطق غريانيكوفكا وكوتلياروفكا وبيريستوف في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي وروزوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتم تحييد ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا، ومركبتين، بالإضافة إلى نظام مدفعية من طراز "إم 777".
وتابع البيان في اتجاه كراسني ليمان، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة قوات "الوسط" وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في نيفسكوي وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ويامبولوفكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم تحييد أكثر من 100 جندي أوكراني، ومركبتين قتاليتين للمشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "أكاسيا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي 30".
وأضاف البيان في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال النشطة للوحدات والغارات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة القوات" الجنوبية"، تم تحييد ما يصل إلى 275 جنديا أوكرانيا، ودبابتين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتين بيك آب، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20"، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" وكذلك ومدفع ذاتي الدفع من طراز "إم 109".
️ وتابع البيان في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، هزم الطيران التشغيلي والتكتيكي وطيران الجيش والمدفعية لمجموعة "فوستوك" وحدات العدو في مناطق أوغليدار وبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفودانيلوفكا وششيرباكي في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا، وأربع دبابات، وسيارة مصفحة، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 20"، بالإضافة إلى نظام مدفعي من طراز "إم 777".
في اتجاه خيرسون تم تحييد أكثر من 35 جنديا أوكرانيا، ودبابة واحدة، ومركبتين قتاليتين من طراز "غراد إم آر إس"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي-30".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير تسع مركبات جوية أوكرانية من دون طيار في مناطق إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف، وزيليني جاي، وفيرخنيتوريتسكوي، وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومالايا كارداشينكا، واليوشكي في مقاطعة خيرسون.
وختم البيان أنه في منطقة كاميشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيبت نقطة التحكم في لواء المشاة الآلي "59" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتم تدمير نظام صواريخ أوكراني مضاد للطائرات من طراز "إس-300" في القرب من ياسينوفي في جمهورية دونيتسك الشعبية.