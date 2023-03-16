عربي
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230316/القوات-الروسية-تنفذ-هجوما-منظما-على-مدينة-أفدييفكا-من-عدة-محاور---1074805330.html
القوات الروسية تنفذ هجوما منظما على مدينة أفدييفكا من عدة محاور
القوات الروسية تنفذ هجوما منظما على مدينة أفدييفكا من عدة محاور
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، أن هناك هجوما منظما من قبل القوات الروسية على مدينة أفدييفكا من كراسنوغوروفكا... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T08:45+0000
2023-03-16T09:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_0:259:3177:2047_1920x0_80_0_0_b7add3fc029c7b5ea20e84cede2b8be8.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بوشيلين، على قناة "روسيا 24": "هنا (في اتجاه أفدييفكا) تواصل وحداتنا العمليات الهجومية من كراسنوغوروفكا، وهنا نرى أنها تتقدم أيضًا من الجانب الآخر من أفدييفكا. ليس بالسرعة الكافية".وأشار بوشيلين إلى أن الوضع في أرتيوموفسك (باخموت) لا يزال صعبًا، وكييف لم تسحب قواتها، وقال: "الوضع في أرتيوموفسك، لا يزال صعبًا. لا نرى أي إشارات تفيد بأن العدو سحب وحداته".وتابع بوشلين موضحا: "في الوقت نفسه، نرى حشد للقوى في مدينة تشاسوف يار، لكن هذا لا يوقف وحداتنا بأي حال من الأحوال".
https://sputnikarabic.ae/20230316/الأسد-لـسبوتنيك-الولايات-المتحدة-تقوم-بتدريب-الإرهابيين-في-التنف-وقد-ترسلهم-إلى-أوكرانيا-1074799409.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_448:0:3177:2047_1920x0_80_0_0_de0c9207175ded86b1dc08a0245929ea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تنفذ هجوما منظما على مدينة أفدييفكا من عدة محاور

08:45 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 09:12 GMT 16.03.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، أن هناك هجوما منظما من قبل القوات الروسية على مدينة أفدييفكا من كراسنوغوروفكا ومحاور أخرى.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوشيلين، على قناة "روسيا 24": "هنا (في اتجاه أفدييفكا) تواصل وحداتنا العمليات الهجومية من كراسنوغوروفكا، وهنا نرى أنها تتقدم أيضًا من الجانب الآخر من أفدييفكا. ليس بالسرعة الكافية".

وتابع بوشيلين: "يجب أن نعرف أيضا أن العدو ينقل قوات الاحتياط باستمرار، والتحصينات قوية، حتى مع مراعاة الظروف الجوية. لكن تقدم وحداتنا يسير بشكل منهجي تماما".

التنف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
الأسد لـ"سبوتنيك": الولايات المتحدة تقوم بتدريب الإرهابيين في التنف وقد ترسلهم إلى أوكرانيا
07:12 GMT
وأشار بوشيلين إلى أن الوضع في أرتيوموفسك (باخموت) لا يزال صعبًا، وكييف لم تسحب قواتها، وقال: "الوضع في أرتيوموفسك، لا يزال صعبًا. لا نرى أي إشارات تفيد بأن العدو سحب وحداته".

ونوه بوشيلين إلى أن الطريق الوحيد للقوات الأوكرانية المؤدية إلى أرتيوموفسك يخضع الآن لسيطرة أكبر من قبل قوات "فاغنر" ومن الصعب للغاية توصيل الذخيرة والطعام أو إحضار التعزيزات.

وتابع بوشلين موضحا: "في الوقت نفسه، نرى حشد للقوى في مدينة تشاسوف يار، لكن هذا لا يوقف وحداتنا بأي حال من الأحوال".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала