https://sputnikarabic.ae/20230316/القوات-الروسية-تنفذ-هجوما-منظما-على-مدينة-أفدييفكا-من-عدة-محاور---1074805330.html
القوات الروسية تنفذ هجوما منظما على مدينة أفدييفكا من عدة محاور
القوات الروسية تنفذ هجوما منظما على مدينة أفدييفكا من عدة محاور
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، أن هناك هجوما منظما من قبل القوات الروسية على مدينة أفدييفكا من كراسنوغوروفكا... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T08:45+0000
2023-03-16T08:45+0000
2023-03-16T09:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_0:259:3177:2047_1920x0_80_0_0_b7add3fc029c7b5ea20e84cede2b8be8.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بوشيلين، على قناة "روسيا 24": "هنا (في اتجاه أفدييفكا) تواصل وحداتنا العمليات الهجومية من كراسنوغوروفكا، وهنا نرى أنها تتقدم أيضًا من الجانب الآخر من أفدييفكا. ليس بالسرعة الكافية".وأشار بوشيلين إلى أن الوضع في أرتيوموفسك (باخموت) لا يزال صعبًا، وكييف لم تسحب قواتها، وقال: "الوضع في أرتيوموفسك، لا يزال صعبًا. لا نرى أي إشارات تفيد بأن العدو سحب وحداته".وتابع بوشلين موضحا: "في الوقت نفسه، نرى حشد للقوى في مدينة تشاسوف يار، لكن هذا لا يوقف وحداتنا بأي حال من الأحوال".
https://sputnikarabic.ae/20230316/الأسد-لـسبوتنيك-الولايات-المتحدة-تقوم-بتدريب-الإرهابيين-في-التنف-وقد-ترسلهم-إلى-أوكرانيا-1074799409.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_448:0:3177:2047_1920x0_80_0_0_de0c9207175ded86b1dc08a0245929ea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تنفذ هجوما منظما على مدينة أفدييفكا من عدة محاور
08:45 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 09:12 GMT 16.03.2023) تابعنا عبر
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، أن هناك هجوما منظما من قبل القوات الروسية على مدينة أفدييفكا من كراسنوغوروفكا ومحاور أخرى.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوشيلين، على قناة "روسيا 24": "هنا (في اتجاه أفدييفكا) تواصل وحداتنا العمليات الهجومية من كراسنوغوروفكا، وهنا نرى أنها تتقدم أيضًا من الجانب الآخر من أفدييفكا. ليس بالسرعة الكافية".
وتابع بوشيلين: "يجب أن نعرف أيضا أن العدو ينقل قوات الاحتياط باستمرار، والتحصينات قوية، حتى مع مراعاة الظروف الجوية. لكن تقدم وحداتنا يسير بشكل منهجي تماما".
وأشار بوشيلين إلى أن الوضع في أرتيوموفسك (باخموت) لا يزال صعبًا، وكييف لم تسحب قواتها، وقال: "الوضع في أرتيوموفسك، لا يزال صعبًا. لا نرى أي إشارات تفيد بأن العدو سحب وحداته".
ونوه بوشيلين إلى أن الطريق الوحيد للقوات الأوكرانية المؤدية إلى أرتيوموفسك يخضع الآن لسيطرة أكبر من قبل قوات "فاغنر" ومن الصعب للغاية توصيل الذخيرة والطعام أو إحضار التعزيزات.
وتابع بوشلين موضحا: "في الوقت نفسه، نرى حشد للقوى في مدينة تشاسوف يار، لكن هذا لا يوقف وحداتنا بأي حال من الأحوال".