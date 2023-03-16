https://sputnikarabic.ae/20230316/القوات-الروسية-تنفذ-هجوما-منظما-على-مدينة-أفدييفكا-من-عدة-محاور---1074805330.html

القوات الروسية تنفذ هجوما منظما على مدينة أفدييفكا من عدة محاور

القوات الروسية تنفذ هجوما منظما على مدينة أفدييفكا من عدة محاور

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، أن هناك هجوما منظما من قبل القوات الروسية على مدينة أفدييفكا من كراسنوغوروفكا... 16.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-16T08:45+0000

2023-03-16T08:45+0000

2023-03-16T09:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال بوشيلين، على قناة "روسيا 24": "هنا (في اتجاه أفدييفكا) تواصل وحداتنا العمليات الهجومية من كراسنوغوروفكا، وهنا نرى أنها تتقدم أيضًا من الجانب الآخر من أفدييفكا. ليس بالسرعة الكافية".وأشار بوشيلين إلى أن الوضع في أرتيوموفسك (باخموت) لا يزال صعبًا، وكييف لم تسحب قواتها، وقال: "الوضع في أرتيوموفسك، لا يزال صعبًا. لا نرى أي إشارات تفيد بأن العدو سحب وحداته".وتابع بوشلين موضحا: "في الوقت نفسه، نرى حشد للقوى في مدينة تشاسوف يار، لكن هذا لا يوقف وحداتنا بأي حال من الأحوال".

https://sputnikarabic.ae/20230316/الأسد-لـسبوتنيك-الولايات-المتحدة-تقوم-بتدريب-الإرهابيين-في-التنف-وقد-ترسلهم-إلى-أوكرانيا-1074799409.html

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