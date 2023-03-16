عربي
https://sputnikarabic.ae/20230316/الكرملين-بوتين-والأسد-يستمعان-لتقارير-الوزراء-في-مجالات-كثيرة--1074806949.html
الكرملين: بوتين والأسد يستمعان لتقارير الوزراء في مجالات كثيرة
الكرملين: بوتين والأسد يستمعان لتقارير الوزراء في مجالات كثيرة
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد استمعا لتقارير... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T09:59+0000
2023-03-16T09:59+0000
روسيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104399/58/1043995892_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_63644e262919c757b10abc92b4f0e712.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "جرت محادثات موضوعية للغاية على أعلى مستوى، سبقتها لقاءات بين الإدارات، ولا سيما بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع".وأضاف بيسكوف: "أما بالنسبة لتعاوننا في المجالات الحساسة مثل التعاون العسكري التقني، بالطبع فقد تمت مناقشته أيضًا (خلال المفاوضات مع الأسد). ولا يمكن نشر جميع نتائج المفاوضات لأسباب معلومة".
https://sputnikarabic.ae/20230316/اللقاء-الكامل-للرئيس-الأسد-مع-وكالة-سبوتنيك-ينشر-في-تمام-الساعة-1100-بتوقيت-موسكو--1074799682.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104399/58/1043995892_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_332f3592e5f92fade0fd992f30c5f708.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

الكرملين: بوتين والأسد يستمعان لتقارير الوزراء في مجالات كثيرة

09:59 GMT 16.03.2023
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد خلال اللقاء في دمشق، سوريا 7 يناير 2020
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد خلال اللقاء في دمشق، سوريا 7 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© Sputnik . Alexei Druzhinin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد استمعا لتقارير الوزراء في مجالات كثيرة.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "جرت محادثات موضوعية للغاية على أعلى مستوى، سبقتها لقاءات بين الإدارات، ولا سيما بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع".

وتابع بيسكوف: "خلال محادثات الأمس، استمع الرؤساء إلى تقارير الوزراء في مجالات كثيرة، وإلى رؤساء اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي، والتي يرأسها من جانبنا (إيريك) فايزولين، كما تحدث وزير المال".

الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس بشار الأسد يزوران المسجد الأموي في دمشق، 7 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
موسكو ودمشق... علاقات قديمة وتعاون جديد
07:21 GMT
وأضاف بيسكوف: "أما بالنسبة لتعاوننا في المجالات الحساسة مثل التعاون العسكري التقني، بالطبع فقد تمت مناقشته أيضًا (خلال المفاوضات مع الأسد). ولا يمكن نشر جميع نتائج المفاوضات لأسباب معلومة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала