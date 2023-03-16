https://sputnikarabic.ae/20230316/الكرملين-بوتين-والأسد-يستمعان-لتقارير-الوزراء-في-مجالات-كثيرة--1074806949.html
الكرملين: بوتين والأسد يستمعان لتقارير الوزراء في مجالات كثيرة
الكرملين: بوتين والأسد يستمعان لتقارير الوزراء في مجالات كثيرة
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد استمعا لتقارير... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T09:59+0000
2023-03-16T09:59+0000
2023-03-16T09:59+0000
روسيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104399/58/1043995892_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_63644e262919c757b10abc92b4f0e712.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "جرت محادثات موضوعية للغاية على أعلى مستوى، سبقتها لقاءات بين الإدارات، ولا سيما بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع".وأضاف بيسكوف: "أما بالنسبة لتعاوننا في المجالات الحساسة مثل التعاون العسكري التقني، بالطبع فقد تمت مناقشته أيضًا (خلال المفاوضات مع الأسد). ولا يمكن نشر جميع نتائج المفاوضات لأسباب معلومة".
https://sputnikarabic.ae/20230316/اللقاء-الكامل-للرئيس-الأسد-مع-وكالة-سبوتنيك-ينشر-في-تمام-الساعة-1100-بتوقيت-موسكو--1074799682.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104399/58/1043995892_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_332f3592e5f92fade0fd992f30c5f708.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي
الكرملين: بوتين والأسد يستمعان لتقارير الوزراء في مجالات كثيرة
تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد استمعا لتقارير الوزراء في مجالات كثيرة.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "جرت محادثات موضوعية للغاية على أعلى مستوى، سبقتها لقاءات بين الإدارات، ولا سيما بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع".
وتابع بيسكوف: "خلال محادثات الأمس، استمع الرؤساء إلى تقارير الوزراء في مجالات كثيرة، وإلى رؤساء اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي، والتي يرأسها من جانبنا (إيريك) فايزولين، كما تحدث وزير المال".
وأضاف بيسكوف: "أما بالنسبة لتعاوننا في المجالات الحساسة مثل التعاون العسكري التقني، بالطبع فقد تمت مناقشته أيضًا (خلال المفاوضات مع الأسد). ولا يمكن نشر جميع نتائج المفاوضات لأسباب معلومة".