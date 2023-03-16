https://sputnikarabic.ae/20230316/المحكمة-الباكستانية-تعلق-أمر-اعتقال-عمران-خان--1074801864.html
المحكمة الباكستانية تعلق أمر اعتقال عمران خان
المحكمة الباكستانية تعلق أمر اعتقال عمران خان
قررت محكمة باكستانية، اليوم الخميس، تعليق أي إجراء للشرطة ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان حتى غد الجمعة. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T07:54+0000
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وقالت وكالة "بلومبرغ" إن قرار المحكمة بتعليق عمران خان جاء بعد يومين من الاشتباكات العنيفة خارج منزله والتي حالت دون قيام رجال الأمن باعتقاله.وفي وقت سابق، قررت المحكمة العليا في لاهور، يوم أمس الأربعاء، "تعليق أمر اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان"، حتى اليوم الخميس.وأفادت وسائل إعلام باكستانية بأن "قاضيا في محكمة لاهور العليا أصدر قرارا يأمر فيه قوات الأمن بتعليق إجراءاتها لاعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان حتى الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي من صباح يوم الخميس الموافق 16 مارس/ آذار".وطلب قاضي المحكمة "انتظار ما ستعلنه محكمة إسلام آباد العليا بشأن الالتماس الذي قدمه الفريق القانوني لعمران خان لإلغاء مذكرة الاعتقال ضده في ما يعرف بقضية الهدايا".في هذه الأثناء، قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، أمام أنصاره، إن "محاولة اعتقاله مؤامرة لمنعه من خوض الانتخابات"، على حد قوله.وكانت محكمة باكستانية أصدرت، في فبراير/ شباط الماضي، أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان لمحاكمته في قضية تُعرف باسم "توشاخانا"، حيث اتُهم بتضليل المسؤولين بشأن هدايا تلقاها أثناء شغله منصبه.
https://sputnikarabic.ae/20230315/محكمة-باكستانية-تعلق-أمر-اعتقال-رئيس-الوزراء-السابق-عمران-خان-1074769014.html
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المحكمة الباكستانية تعلق أمر اعتقال عمران خان
07:54 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 07:55 GMT 16.03.2023) تابعنا عبر
قررت محكمة باكستانية، اليوم الخميس، تعليق أي إجراء للشرطة ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان حتى غد الجمعة.
وقالت وكالة
"بلومبرغ" إن قرار المحكمة بتعليق عمران خان جاء بعد يومين من الاشتباكات العنيفة خارج منزله والتي حالت دون قيام رجال الأمن باعتقاله.
وفي وقت سابق، قررت المحكمة العليا في لاهور، يوم أمس الأربعاء، "تعليق أمر اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان"، حتى اليوم الخميس.
وأفادت وسائل إعلام باكستانية
بأن "قاضيا في محكمة لاهور العليا أصدر قرارا يأمر فيه قوات الأمن بتعليق إجراءاتها لاعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان حتى الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي من صباح يوم الخميس الموافق 16 مارس/ آذار".
وطلب قاضي المحكمة "انتظار ما ستعلنه محكمة إسلام آباد العليا بشأن الالتماس الذي قدمه الفريق القانوني لعمران خان لإلغاء مذكرة الاعتقال ضده في ما يعرف بقضية الهدايا".
في هذه الأثناء، قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، أمام أنصاره، إن "محاولة اعتقاله مؤامرة لمنعه من خوض الانتخابات"، على حد قوله.
وكانت محكمة باكستانية أصدرت، في فبراير/ شباط الماضي، أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان
لمحاكمته في قضية تُعرف باسم "توشاخانا"، حيث اتُهم بتضليل المسؤولين بشأن هدايا تلقاها أثناء شغله منصبه.