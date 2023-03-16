https://sputnikarabic.ae/20230316/تونس-إنتاج-بعض-المواد-الغذائية-مهدد-بسبب-نقص-السكر-1074813576.html
تونس... إنتاج بعض المواد الغذائية مهدد بسبب نقص السكر
تونس... إنتاج بعض المواد الغذائية مهدد بسبب نقص السكر
أصبح إنتاج المواد الغذائية التي تعتمد في صنعها على السكر مهددا بالتوقف، بسبب عدم تزويد المصانع بمادة السكر بشكل مستمر. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T13:17+0000
2023-03-16T13:17+0000
2023-03-16T13:17+0000
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نقلت قناة "نسمة" التونسية عن كاتب عام الفرع الجامعي للسياحة والتجارة والصناعات الغذائية ببن عروس، سهيل بوخريص، قوله بأن كل المصانع التي ترتكز صناعاتها على مادة السكر ليست لديها مخزونا يوميا.وأوضح بوخريص أن هذه المصانع صارت تحصل على كمية من السكر تقل بـ 50% عن الكمية التي كانت تتسلمها في السابق، مشيرا إلى أن باخرة محملة بالسكر وصلت منذ 4 أيام من الهند وانطلقت، البارحة، عملية تزويد المصانع والشركات بهذه المادة لافتا إلى أن انفراج الأزمة سيكون مؤقتا.يشار إلى أن أزمة نقص إمدادات السكر في تونس تجددت بعدما توقف إنتاج البسكويت والمشروبات الغازية والعصائر في سبتمبر/ أيلول الماضي بسبب نقص السكر.وفي وقت سابق، حذر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، حمادي البوبكري، من أن الوضع المائي للبلاد بات حرجا.ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن البوبكري قوله بأن الموارد المائية المتوفرة "لا تفي بالحاجة ولا تغطي الحاجيات الفلاحية"، على حد تعبيره.وشدد المسؤول التونسي على "ضرورة إعلان حالة الطوارئ المائية وحالة الجفاف في البلاد"، مشيرا إلى أن نسبة تعبئة الموارد المائية تقدر بـ32% فقط.يذكر أنه مع ندرة الأمطار وتراجع منسوب السدود، تعالت في تونس أصوات الخبراء مطالبة بإعلان حالة الطوارئ المائية، خاصة وأن البلاد تصنف تحت خط الفقر المائي.
https://sputnikarabic.ae/20230226/التونسيون-يستعدون-لاستقبال-شهر-رمضان-بجيوب-فارغة-صور-1074026143.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, اقتصاد
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, اقتصاد
تونس... إنتاج بعض المواد الغذائية مهدد بسبب نقص السكر
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أصبح إنتاج المواد الغذائية التي تعتمد في صنعها على السكر مهددا بالتوقف، بسبب عدم تزويد المصانع بمادة السكر بشكل مستمر.
نقلت قناة
"نسمة" التونسية عن كاتب عام الفرع الجامعي للسياحة والتجارة والصناعات الغذائية ببن عروس، سهيل بوخريص، قوله بأن كل المصانع التي ترتكز صناعاتها على مادة السكر ليست لديها مخزونا يوميا.
وأوضح بوخريص أن هذه المصانع صارت تحصل على كمية من السكر تقل بـ 50% عن الكمية التي كانت تتسلمها في السابق، مشيرا إلى أن باخرة محملة بالسكر وصلت منذ 4 أيام من الهند وانطلقت، البارحة، عملية تزويد المصانع والشركات بهذه المادة لافتا إلى أن انفراج الأزمة سيكون مؤقتا.
يشار إلى أن أزمة نقص إمدادات السكر في تونس تجددت بعدما توقف إنتاج البسكويت والمشروبات الغازية والعصائر في سبتمبر/ أيلول الماضي بسبب نقص السكر.
وفي وقت سابق، حذر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة
والصيد البحري، حمادي البوبكري، من أن الوضع المائي للبلاد بات حرجا.
ونقلت قناة
"نسمة" التونسية عن البوبكري قوله بأن الموارد المائية المتوفرة "لا تفي بالحاجة ولا تغطي الحاجيات الفلاحية"، على حد تعبيره.
وشدد المسؤول التونسي على "ضرورة إعلان حالة الطوارئ
المائية وحالة الجفاف في البلاد"، مشيرا إلى أن نسبة تعبئة الموارد المائية تقدر بـ32% فقط.
يذكر أنه مع ندرة الأمطار وتراجع منسوب السدود، تعالت في تونس أصوات الخبراء مطالبة بإعلان حالة الطوارئ المائية، خاصة وأن البلاد تصنف تحت خط الفقر المائي.