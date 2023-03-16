https://sputnikarabic.ae/20230316/روسيا-والجزائر-تعملان-على-تعديل-صياغة-وثيقة-الشراكة-الاستراتيجية-بينهما-1074808460.html
روسيا والجزائر تعملان على تعديل صياغة وثيقة الشراكة الاستراتيجية بينهما
روسيا والجزائر تعملان على تعديل صياغة وثيقة الشراكة الاستراتيجية بينهما
أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الخميس، أن روسيا والجزائر تعملان على تعديل صياغة وثيقة الشراكة الاستراتيجية المعمقة المرتقب... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T11:18+0000
2023-03-16T11:18+0000
2023-03-16T11:18+0000
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الجزائر - سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل في العاصمة الجزائرية: "يجري العمل حاليًا على تعديل وثيقة الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين وسنوقع عليها قريبا".وشددت ماتفيينكو على أن روسيا والجزائر تعترفان أن لكل دولة حقها في تقرير مصيرها دون أي تدخلات أجنبية.وكانت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو قد وصلت، أمس الأربعاء، على رأس وفد برلماني وحكومي رفيع إلى الجزائر العاصمة، في زيارة عمل ستستمر حتى الـ17 من مارس / آذار الجاري.وأكد بيان مجلس الأمة الجزائري أن زيارة رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي جاءت بدعوة من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلسين، مشيرًا إلى أن المجلسين تربطهما مذكرة تفاهم، أبرمت في الجزائر في مايو / أيار عام 2014.
https://sputnikarabic.ae/20230316/رئيس-مجلس-الأمة-الجزائري-علاقاتنا-مع-روسيا-أساسها-الحفاظ-على-سيادة-جميع-الدول-1074807230.html
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روسيا, العالم العربي, الجزائر
روسيا, العالم العربي, الجزائر
روسيا والجزائر تعملان على تعديل صياغة وثيقة الشراكة الاستراتيجية بينهما
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أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الخميس، أن روسيا والجزائر تعملان على تعديل صياغة وثيقة الشراكة الاستراتيجية المعمقة المرتقب إبرامها بين البلدين، مشيرةً إلى أنه سيجري توقيعها قريبًا.
الجزائر - سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل في العاصمة الجزائرية: "يجري العمل حاليًا على تعديل وثيقة الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين وسنوقع عليها قريبا".
وأعربت ماتفيينكو عن تقدير روسيا لموقف الجزائر المستقل والحيادي الذي تتخذه إزاء القضايا الدولية كونها عضو في كتلة دول عدم الانحياز.
وشددت ماتفيينكو على أن روسيا والجزائر تعترفان أن لكل دولة حقها في تقرير مصيرها دون أي تدخلات أجنبية.
وكانت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو قد وصلت، أمس الأربعاء، على رأس وفد برلماني وحكومي رفيع إلى الجزائر العاصمة، في زيارة عمل ستستمر حتى الـ17 من مارس / آذار الجاري.
وأكد بيان مجلس الأمة الجزائري أن زيارة رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي جاءت بدعوة من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلسين، مشيرًا إلى أن المجلسين تربطهما مذكرة تفاهم، أبرمت في الجزائر في مايو / أيار عام 2014.