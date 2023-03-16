https://sputnikarabic.ae/20230316/سفير-الجزائر-لدى-روسيا-معارض-منتجاتنا-في-موسكو-تعزز-التجارة-بين-البلدين-1074826282.html

سفير الجزائر لدى روسيا: معارض منتجاتنا في موسكو تعزز التجارة بين البلدين

سفير الجزائر لدى روسيا: معارض منتجاتنا في موسكو تعزز التجارة بين البلدين

أكد السفير الجزائري لدى روسيا، إسماعيل بن عمارة، اليوم الخميس، أن تنظيم معارض المنتجات الجزائرية في موسكو، يعزز العلاقات التجارية بين البلدين. 16.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-16T17:27+0000

2023-03-16T17:27+0000

2023-03-16T17:33+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال ابن عمارة، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش معرض منتجات الشركات الجزائرية بمقر منظمة "ديلوفايا روسيا" (روسيا للأعمال): إن "هذا المعرض يدخل في إطار تعزيز العلاقات التجارية، بين الجزائر وروسيا".وأضاف، "هناك فارق كبير في الصادرات بين البلدين. ونحاول تقليص هذا الفارق، عبر تنظيم معارض في روسيا للمنتجات الجزائرية، ليتمكن المستهلك والشركات الروسية، من التعرف على المنتجات الجزائرية، مثل التمور والمشروبات وغير ذلك".ونوه أيضا إلى السعي لتنظيم معرض كبير في موسكو، قبل نهاية السنة الجارية، يتضمن ليس فقط الشركات في قطاع الإنتاج الزراعي، ولكن المنتج الوطني بشكل عام، ومن بينها قطاع الصناعة، وقطاع الخدمات، والقطاع الصيدلي.ودعا السفير، كافة الشركات الروسية ورجال الأعمال، للحضور إلى هذا المعرض، والتعرف على المنتجات الجزائرية.يذكر، أنه من المقرر أن يجري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارة إلى روسيا، في شهر أيار/ مايو المقبل، يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.تعتبر العلاقات الجزائرية - الروسية، واحدة من أكثر العلاقات الروسية استقراراً مع الدول العربية والأفريقية؛ ويجري المسؤولون الروس زيارات عمل إلى الجزائر بشكل منتظم.ويسعى البلدان إلى تعميق التشاور، فيما يتعلق بمختلف مجالات التعاون الأمني والعسكري والتجاري والسياسي؛ ويركزان على حل النزاعات، لاسيما في منطقة الساحل وشمال أفريقيا.

https://sputnikarabic.ae/20230203/زيارة-الرئيس-الجزائري-إلى-روسيا-ما-الرسائل-والاتفاقيات-المرتقب-توقيعها؟-1073081342.html

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