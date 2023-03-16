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"سيسبب فوضى"... وزير النفط في حكومة الوحدة الليبية يحذر من مشروع "نوبك" الأمريكي
"سيسبب فوضى"... وزير النفط في حكومة الوحدة الليبية يحذر من مشروع "نوبك" الأمريكي
صرح وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، اليوم الخميس، أنه إذا اتخذ مشروع قانون "نوبك" الأمريكي لحظر أي دولة أو جهة أجنبية مثل "أوبك"... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T13:29+0000
2023-03-16T13:29+0000
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بنغازي - سبوتنيك. وقال عون، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، إنه "إذا اتخذ قانون "نوبك" الشكل التنفيذي، سيكون هناك ربما عدم راحة أو فوضى أو تشتت في إنتاج النفط والاستثمار والاستهلاك على مستوى العالم، ونتيجة لذلك ستذهب صناعة النفط إلى نوع من المشاكل، التي سوف تربك الثبات والاستقرار في الأسواق النفطية وتقودها إلى المجهول".وأَضاف بأن "أوبك" و"أوبك+" استطاعتا منذ 2016 إلى الآن، المحافظة على توازن الطلب والعرض".وأوضح أن "ارتفاع أسعار النفط عالمياً ليس بالضرورة بسبب الدول المنتجة أو الأعضاء في "أوبك"".يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أعلنت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رفع حالة القوة القاهرة، عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في البلاد.وجاء في بيان الحكومة: "تعلن حكومة الوحدة الوطنية للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز والتي وقعت معها المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز بدولة ليبيا، رفع حالة القوة القاهرة المعلنة من طرف المؤسسة، وترحب بها لاستئناف أعمالها في ليبيا".وأضاف البيان "كما تؤكد الحكومة استعدادها الكامل لتقديم الدعم اللازم للشركات لمباشرة استئناف كل عملياتها ومساعدتها في تسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة".وانخفض إنتاج النفط انخفاضاً حاداً، بعدما أعلنت حالة القوة القاهرة، وتراوحت الصادرات اليومية بين 365 إلى 409 آلاف برميل يومياً، بانخفاض 865 ألف برميل يومياً عن معدلات الإنتاج في الظروف الطبيعية، وتجاوزت الخسائر الناجمة عن الإغلاقات 16 مليار دينار ليبي ما يعادل (3.32 مليار دولار أمريكي).
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حصري, العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار النفط الليبي

"سيسبب فوضى"... وزير النفط في حكومة الوحدة الليبية يحذر من مشروع "نوبك" الأمريكي

13:29 GMT 16.03.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIA / محطة مليته للنفط والغاز في ضواحي زوارة في غرب ليبيا
محطة مليته للنفط والغاز في ضواحي زوارة في غرب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIA /
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صرح وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، اليوم الخميس، أنه إذا اتخذ مشروع قانون "نوبك" الأمريكي لحظر أي دولة أو جهة أجنبية مثل "أوبك" من تحديد سقف الإنتاج، الشكل التنفيذي سيؤدي إلى فوضى أو تشتت في إنتاج النفط عالمياً.
بنغازي - سبوتنيك. وقال عون، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، إنه "إذا اتخذ قانون "نوبك" الشكل التنفيذي، سيكون هناك ربما عدم راحة أو فوضى أو تشتت في إنتاج النفط والاستثمار والاستهلاك على مستوى العالم، ونتيجة لذلك ستذهب صناعة النفط إلى نوع من المشاكل، التي سوف تربك الثبات والاستقرار في الأسواق النفطية وتقودها إلى المجهول".
وأَضاف بأن "أوبك" و"أوبك+" استطاعتا منذ 2016 إلى الآن، المحافظة على توازن الطلب والعرض".
وأوضح أن "ارتفاع أسعار النفط عالمياً ليس بالضرورة بسبب الدول المنتجة أو الأعضاء في "أوبك"".
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يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أعلنت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رفع حالة القوة القاهرة، عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في البلاد.
وجاء في بيان الحكومة: "تعلن حكومة الوحدة الوطنية للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز والتي وقعت معها المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز بدولة ليبيا، رفع حالة القوة القاهرة المعلنة من طرف المؤسسة، وترحب بها لاستئناف أعمالها في ليبيا".
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وأضاف البيان "كما تؤكد الحكومة استعدادها الكامل لتقديم الدعم اللازم للشركات لمباشرة استئناف كل عملياتها ومساعدتها في تسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة".
وانخفض إنتاج النفط انخفاضاً حاداً، بعدما أعلنت حالة القوة القاهرة، وتراوحت الصادرات اليومية بين 365 إلى 409 آلاف برميل يومياً، بانخفاض 865 ألف برميل يومياً عن معدلات الإنتاج في الظروف الطبيعية، وتجاوزت الخسائر الناجمة عن الإغلاقات 16 مليار دينار ليبي ما يعادل (3.32 مليار دولار أمريكي).
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