https://sputnikarabic.ae/20230316/مجلس-الأمن-يدعم-مبادرة-باتيلي-بشأن-الانتخابات-في-ليبيا-هذا-العام-1074832468.html

مجلس الأمن يدعم مبادرة باتيلي بشأن الانتخابات في ليبيا هذا العام

مجلس الأمن يدعم مبادرة باتيلي بشأن الانتخابات في ليبيا هذا العام

أعلن مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، دعمه لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، لإنجاز انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية عام 2023، وذلك في ظل... 16.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-16T20:30+0000

2023-03-16T20:30+0000

2023-03-16T20:36+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/04/1067265432_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_00f460157b7706cc413cbd6ef498269f.png

القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان مجلس الأمن: "يعيد مجلس الأمن تأكيد التزامه القوي بعملية سياسية شاملة بقيادة الليبيين تيسرها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي".وأضاف البيان: "يقر مجلس الأمن بالدور المستمر لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ويؤكدان على الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدم، لتأمين الأساس القانوني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في عام 2023، في جميع أنحاء البلاد واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا".وأضاف البيان: "يثني مجلس الأمن على جهود الممثل الخاص للأمين العام لعقد مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة الليبيين والإقليميين، والمجتمع الدولي لتحديد مسار قائم على التوافق نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في عام 2023".وأكد مجلس الأمن على أهمية أن تكون السلطات والمؤسسات الليبية قادرة وخاضعة للمساءلة عن تنظيم الانتخابات بطريقة محايدة في جميع أنحاء البلاد في عام 2023".لكن المبادرة وجدت معارضة كبيرة بعد إعلانها أمام مجلس الأمن الدولي، خاصة من مجلسي النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من قبل البرلمان الليبي، حيث أعربت هذه الأطراف عن رفضها التدخل الخارجي في المسار الدستوري والتشريعي من قبل المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.وفي السياق نفسه، أقر البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة التعديل الدستوري الثالث عشر للإعلان الدستوري الذي ينص على أن يكون نظام الحكم مكونا من سلطة تشريعية مشكلة من غرفتين، وسلطة تنفيذية يرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب.وكان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكنها أرجئت بسبب خلافات سياسية وقانونية وأمنية.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة بسبب نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرقي البلاد ثقته، في مارس/ آذار 2022، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عامين، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20230316/وكالة-الطاقة-الذرية-تعلن-اختفاء-25-طن-من-اليورانيوم-من-موقع-في-ليبيا-1074796217.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم