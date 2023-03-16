https://sputnikarabic.ae/20230316/مجلس-الشيوخ-الفرنسي-يصادق-على-نص-التسوية-لإصلاح-نظام-التقاعد-1074809519.html
مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد
مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد
أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الخميس، نص التسوية لمشروع قانون إصلاح التقاعد الذي طرحته حكومة إليزابيث بورن، والذي أثار موجة غضب واسعة في فرنسا، الفترة... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T11:40+0000
2023-03-16T11:40+0000
2023-03-16T11:40+0000
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مجلس الشيوخ الفرنسي
إيمانويل ماكرون
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وبمصادقة الشيوخ ينتظر المشروع تصويت مجلس النواب اليوم، لإقراره بشكل نهائي، وهو ما كان يأمل فيه الرئيس إيمانويل ماكرون، إذ صرّح أكثر من مرة بأنه "يتمنى أن يتم التصويت على النص، تحت قبة البرلمان، حتى لا تضطر الحكومة إلى اللجوء إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة 49.3 من الدستور لتمرير الإصلاح"، بحسب موقع "فرنس 24".ومنذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، تظاهر ملايين الفرنسيين سبع مرات للتعبير عن رفضهم للخطط، وفي محاولة لإجبار الحكومة وماكرون على التراجع عنها، إلا أن الحكومة تصر على إقرار المشروع بوتيرة سريعة، مستخدمة تدابير واردة في الدستور.وفي شهر يناير الماضي، كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، النقاب عن مسودة إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، الذي تخطط الحكومة لاعتماده في عام 2023، والذي بموجبه تعتزم السلطات الفرنسية رفع سن التقاعد القانوني تدريجيًا من 62 إلى 64 عامًا، بواقع 3 أشهر سنويًا، وذلك ابتداءً من 1 سبتمبر/ أيلول 2023 وحتى 2030.وبحسب موقع "فرانس 24"، فإن سن التقاعد القانوني في فرنسا يعتبر من الأدنى في أوروبا، من دون أن تكون أنظمة التقاعد قابلة للمقارنة تمامًا، واختارت الحكومة رفعه لمواجهة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.
https://sputnikarabic.ae/20230311/احتجاجات-جديدة-في-فرنسا-على-خطط-ماكرون-لإصلاح-نظام-التقاعد-فيديو-1074614603.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, مجلس الشيوخ الفرنسي, إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, مجلس الشيوخ الفرنسي, إيمانويل ماكرون
مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد
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أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الخميس، نص التسوية لمشروع قانون إصلاح التقاعد الذي طرحته حكومة إليزابيث بورن، والذي أثار موجة غضب واسعة في فرنسا، الفترة الماضية.
وبمصادقة الشيوخ ينتظر المشروع تصويت مجلس النواب اليوم، لإقراره بشكل نهائي، وهو ما كان يأمل فيه الرئيس إيمانويل ماكرون، إذ صرّح أكثر من مرة بأنه "يتمنى أن يتم التصويت على النص، تحت قبة البرلمان
، حتى لا تضطر الحكومة إلى اللجوء إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة 49.3 من الدستور لتمرير الإصلاح"، بحسب موقع
"فرنس 24".
ومنذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، تظاهر ملايين الفرنسيين سبع مرات للتعبير عن رفضهم للخطط، وفي محاولة لإجبار الحكومة وماكرون على التراجع عنها، إلا أن الحكومة تصر على إقرار المشروع بوتيرة سريعة، مستخدمة تدابير واردة في الدستور.
وفي شهر يناير الماضي، كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، النقاب عن مسودة إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، الذي تخطط الحكومة لاعتماده في عام 2023، والذي بموجبه تعتزم السلطات الفرنسية
رفع سن التقاعد القانوني تدريجيًا من 62 إلى 64 عامًا، بواقع 3 أشهر سنويًا، وذلك ابتداءً من 1 سبتمبر/ أيلول 2023 وحتى 2030.
وبحسب موقع "فرانس 24"، فإن سن التقاعد القانوني في فرنسا يعتبر من الأدنى في أوروبا، من دون أن تكون أنظمة التقاعد
قابلة للمقارنة تمامًا، واختارت الحكومة رفعه لمواجهة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.