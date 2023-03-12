عربي
https://sputnikarabic.ae/20230312/فرنسا-مجلس-الشيوخ-يصادق-على-مشروع-قانون-تعديل-نظام-التقاعد-المثير-للجدل-1074622897.html
فرنسا.. مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد المثير للجدل
فرنسا.. مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد المثير للجدل
صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، ليل السبت/الأحد، على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد الذي أثار احتجاجات في كافة أنحاء البلاد. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T00:38+0000
2023-03-12T00:38+0000
إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
أخبار باريس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/0b/1074622598_0:5:1025:581_1920x0_80_0_0_59faab4309de2c1d20df030de66af2fc.jpg
موسكو - سبوتنيك. وبحسب وكالة فرانس برس، "صادق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد بموافقة 195 صوتا ومعارضة 112".وفي وقت سابق، عمت إضرابات في أنحاء فرنسا احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد المثير للجدل، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.وينص التعديل الأبرز على نظام التقاعد، في تأخير سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 عاما، في وقت تواجه فرنسا أزمات متصاعدة بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في البلاد.ويوم السبت، تظاهر أكثر 368 ألف شخص في أنحاء فرنسا، احتجاجا على خطة إصلاح نظام التقاعد الذي سعى الرئيس إيمانويل ماكرون لتطبيقه، وفقا لأرقام وزارة الداخلية.وهذا العدد أقل من الـ 700 ألف شخص، الذي قال الاتحاد إنهم خرجوا إلى شوارع باريس يوم الثلاثاء الماضي، عندما تظاهر مليون شخص في أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230311/368-ألف-شخص-يتظاهرون-في-فرنسا-ضد-خطة-إصلاح-نظام-التقاعد-1074618596.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/0b/1074622598_13:0:922:682_1920x0_80_0_0_32f64089ff2bc859fad8d2ec8b916e51.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , أخبار باريس, العالم
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , أخبار باريس, العالم

فرنسا.. مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد المثير للجدل

00:38 GMT 12.03.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDمظاهرات في فرنسا ضد مشروع قانون تعديل نظام التقاعد المثير للجدل11 مارس 2023
مظاهرات في فرنسا ضد مشروع قانون تعديل نظام التقاعد المثير للجدل11 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
تابعنا عبرTelegram
صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، ليل السبت/الأحد، على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد الذي أثار احتجاجات في كافة أنحاء البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب وكالة فرانس برس، "صادق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد بموافقة 195 صوتا ومعارضة 112".
وفي وقت سابق، عمت إضرابات في أنحاء فرنسا احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد المثير للجدل، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وينص التعديل الأبرز على نظام التقاعد، في تأخير سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 عاما، في وقت تواجه فرنسا أزمات متصاعدة بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في البلاد.
الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد قافلة الحرية في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
368 ألف شخص يتظاهرون في فرنسا ضد خطة إصلاح نظام التقاعد
أمس, 19:37 GMT
ويوم السبت، تظاهر أكثر 368 ألف شخص في أنحاء فرنسا، احتجاجا على خطة إصلاح نظام التقاعد الذي سعى الرئيس إيمانويل ماكرون لتطبيقه، وفقا لأرقام وزارة الداخلية.
وهذا العدد أقل من الـ 700 ألف شخص، الذي قال الاتحاد إنهم خرجوا إلى شوارع باريس يوم الثلاثاء الماضي، عندما تظاهر مليون شخص في أنحاء البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала