https://sputnikarabic.ae/20230312/فرنسا-مجلس-الشيوخ-يصادق-على-مشروع-قانون-تعديل-نظام-التقاعد-المثير-للجدل-1074622897.html

فرنسا.. مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد المثير للجدل

فرنسا.. مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد المثير للجدل

صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، ليل السبت/الأحد، على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد الذي أثار احتجاجات في كافة أنحاء البلاد. 12.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-12T00:38+0000

2023-03-12T00:38+0000

2023-03-12T00:38+0000

إيمانويل ماكرون

أخبار فرنسا

أخبار باريس

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/0b/1074622598_0:5:1025:581_1920x0_80_0_0_59faab4309de2c1d20df030de66af2fc.jpg

موسكو - سبوتنيك. وبحسب وكالة فرانس برس، "صادق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد بموافقة 195 صوتا ومعارضة 112".وفي وقت سابق، عمت إضرابات في أنحاء فرنسا احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد المثير للجدل، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.وينص التعديل الأبرز على نظام التقاعد، في تأخير سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 عاما، في وقت تواجه فرنسا أزمات متصاعدة بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في البلاد.ويوم السبت، تظاهر أكثر 368 ألف شخص في أنحاء فرنسا، احتجاجا على خطة إصلاح نظام التقاعد الذي سعى الرئيس إيمانويل ماكرون لتطبيقه، وفقا لأرقام وزارة الداخلية.وهذا العدد أقل من الـ 700 ألف شخص، الذي قال الاتحاد إنهم خرجوا إلى شوارع باريس يوم الثلاثاء الماضي، عندما تظاهر مليون شخص في أنحاء البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230311/368-ألف-شخص-يتظاهرون-في-فرنسا-ضد-خطة-إصلاح-نظام-التقاعد-1074618596.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , أخبار باريس, العالم