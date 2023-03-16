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زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جزر كيرماديك النيوزيلندية
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جزر كيرماديك النيوزيلندية
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صباح اليوم الخميس، إن زلزالا بلغت قوته 7.1 درجة ضرب جزر كرماديك في نيوزيلندا، ما أدى إلى التحذير من حدوث تسونامي من قبل... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T01:22+0000
2023-03-16T01:54+0000
زلزال
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نيوزيلندا
هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية
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ووقع الزلزال في الساعة 0.55 بالتوقيت العالمي (3.55 بتوقيت موسكو) على بعد 983 كيلومترًا من قرية أوهونوا في أرخبيل تونغا.ويقع مركز الزلزال على عمق 22 كيلومترًا، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ولم ترد معلومات فورية عن الخسائر والدمار المحتملين.وتقع نيوزيلندا عند ما يعرف بـ "حزام النار" في المحيط الهادئ وهي منطقة تنشط فيها الزلازل.
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زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, نيوزيلندا, هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية
زلزال, العالم, أخبار العالم الآن, نيوزيلندا, هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جزر كيرماديك النيوزيلندية

01:22 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 01:54 GMT 16.03.2023)
© AFP 2023 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited زلزال قوي يضرب فوكوشيما بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022
زلزال قوي يضرب فوكوشيما بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© AFP 2023 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited
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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صباح اليوم الخميس، إن زلزالا بلغت قوته 7.1 درجة ضرب جزر كرماديك في نيوزيلندا، ما أدى إلى التحذير من حدوث تسونامي من قبل نظام إنذار تسونامي الأمريكي.
ووقع الزلزال في الساعة 0.55 بالتوقيت العالمي (3.55 بتوقيت موسكو) على بعد 983 كيلومترًا من قرية أوهونوا في أرخبيل تونغا.
ويقع مركز الزلزال على عمق 22 كيلومترًا، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ولم ترد معلومات فورية عن الخسائر والدمار المحتملين.
وتقع نيوزيلندا عند ما يعرف بـ "حزام النار" في المحيط الهادئ وهي منطقة تنشط فيها الزلازل.
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