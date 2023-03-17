https://sputnikarabic.ae/20230317/اقتراض-تاريخي-للبنوك-الأمريكية-من-الاحتياطي-الفيدرالي-خلال-أسبوع-1074837447.html
اقتراض تاريخي للبنوك الأمريكية من الاحتياطي الفيدرالي خلال أسبوع
اقتراض تاريخي للبنوك الأمريكية من الاحتياطي الفيدرالي خلال أسبوع
أشار تقرير إعلامي إلى أن البنوك الأمريكية اقترضت مبلغا قياسيا من الاحتياطي الفيدرالي بعد أزمة انهيار بنك "سيليكون فالي" (SVB). 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T06:34+0000
2023-03-17T06:34+0000
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اقتصاد
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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بحسب التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبرغ"، فإن حجم الاقتراض سجل مبلغا قياسيا متجاوزا حاجز الـ111 مليار دولار الذي تم الوصول له خلال الأزمة المالية لعام 2008.أصبح بنك "سيليكون فالي" أكبر فشل مصرفي في الولايات المتحدة منذ 15 عامًا، وقد احتل المرتبة 16 من حيث الأصول في البلاد.وأعلن المنظمون الأمريكيون إطلاق برنامج الإقراض الطارئ للقطاع المصرفي (BTFP) لمساعدة الصناعة على التغلب على أزمة السيولة، ليتم توفير ائتمانات لمدة تصل إلى عام واحد للبنوك ومؤسسات الإيداع الأخرى المضمونة بالأوراق المالية. وهذا من شأنه أن يعفي البنوك من الحاجة إلى بيع هذه الأوراق المالية بسرعة في حالة حدوث أزمة.ووفقًا لـ "JPMorgan"، يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ضخ ما يصل إلى 2 تريليون دولار في النظام المصرفي الأمريكي بموجب هذا البرنامج.
https://sputnikarabic.ae/20230314/تقرير-أمريكي-يكشف-أن-واشنطن-لن-تكون-قادرة-بعد-الآن-على-طباعة-الدولارات-لأجل-غير-مسمى-1074701678.html
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اقتصاد, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتراض تاريخي للبنوك الأمريكية من الاحتياطي الفيدرالي خلال أسبوع
06:34 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 06:35 GMT 17.03.2023) تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي إلى أن البنوك الأمريكية اقترضت مبلغا قياسيا من الاحتياطي الفيدرالي بعد أزمة انهيار بنك "سيليكون فالي" (SVB).
بحسب التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبرغ"
، فإن حجم الاقتراض سجل مبلغا قياسيا متجاوزا حاجز الـ111 مليار دولار الذي تم الوصول له خلال الأزمة المالية لعام 2008.
أشارت "بلومبرغ" إلى أن حجم المبلغ الذي تم اقتراضه من الاحتياطي وصل لـ164.8 مليار دولار،تم جمع نحو 152.8 مليار دولار من هذا المبلغ من خلال نافذة الخصم (منشأة تقدم قروضًا قصيرة الأجل للبنوك التجارية) لمدة تصل إلى 90 يومًا.
أصبح بنك "سيليكون فالي" أكبر فشل مصرفي في الولايات المتحدة منذ 15 عامًا، وقد احتل المرتبة 16 من حيث الأصول في البلاد.
وأعلن المنظمون الأمريكيون إطلاق برنامج الإقراض الطارئ للقطاع المصرفي (BTFP) لمساعدة الصناعة على التغلب على أزمة السيولة، ليتم توفير ائتمانات لمدة تصل إلى عام واحد للبنوك ومؤسسات الإيداع الأخرى المضمونة بالأوراق المالية. وهذا من شأنه أن يعفي البنوك من الحاجة إلى بيع هذه الأوراق المالية بسرعة في حالة حدوث أزمة.
ووفقًا لـ "JPMorgan"، يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ضخ ما يصل إلى 2 تريليون دولار في النظام المصرفي الأمريكي بموجب هذا البرنامج.