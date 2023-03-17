https://sputnikarabic.ae/20230317/الإمارات-وكوريا-الجنوبية-تبحثان-تعزيز-التعاون-في-الطاقة-1074846542.html
الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون في الطاقة
الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون في الطاقة
بحث وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، مع وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، دوكغون آهن، سبل تعزيز التعاون... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T09:45+0000
2023-03-17T09:45+0000
2023-03-17T09:45+0000
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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "إن اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الطاقة والبنية التحتية بأبوظبي، تناول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تطوير التجارة البينية للطاقة بين البلدين، إلى جانب الفرص المتوقعة من استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP 28" العام الحالي.في السياق ذاته، استعرض الوزيران المشاريع الاستراتيجية المشتركة التي تشمل الطاقة والمياه، حيث أشاد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي بالعلاقات التي تجمع بلاده بكوريا الجنوبية.وفي وقت سابق، أعلنت شركة المرافق الحكومية في كوريا الجنوبية، في فبراير/ شباط الماضي، أن الإمارات العربية المتحدة بدأت التشغيل الإنتاجي للمفاعل النووي رقم 3 الذي بنته كوريا الجنوبية، متوقعةً أن يتيح هذا التشغيل نحو 1400 ميغاوات من الكهرباء الخالية من الكربون.وحسب وكالة "يونهاب" الكورية، فإن الإمارات العربية المتحدة بدأت عملياتها التجارية في الوحدة الثالثة من محطة "براكة" للطاقة النووية التي بنتها كوريا الجنوبية، متوقعةً أن يتيح تشغيل المفاعل الثالث 1400 ميغاوات من الكهرباء الخالية من الكربون، حيث يمد بها شبكة الكهرباء في الإمارات.
https://sputnikarabic.ae/20230224/الإمارات-انطلاق-التشغيل-التجاري-لثالث-محطات-براكة-للطاقة-النووية-السلمية-1073961889.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, كوريا الجنوبية, الأخبار
الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون في الطاقة
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بحث وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، مع وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، دوكغون آهن، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والعمل المناخي.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية
"وام": "إن اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الطاقة والبنية التحتية بأبوظبي، تناول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".
وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تطوير التجارة البينية للطاقة بين البلدين، إلى جانب الفرص المتوقعة من استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP 28" العام الحالي.
في السياق ذاته، استعرض الوزيران المشاريع الاستراتيجية المشتركة التي تشمل الطاقة والمياه، حيث أشاد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي بالعلاقات التي تجمع بلاده بكوريا الجنوبية.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة المرافق الحكومية في كوريا الجنوبية، في فبراير/ شباط الماضي، أن الإمارات العربية المتحدة بدأت التشغيل الإنتاجي للمفاعل النووي رقم 3
الذي بنته كوريا الجنوبية، متوقعةً أن يتيح هذا التشغيل نحو 1400 ميغاوات من الكهرباء الخالية من الكربون.
وحسب وكالة
"يونهاب" الكورية، فإن الإمارات العربية المتحدة بدأت عملياتها التجارية في الوحدة الثالثة من محطة "براكة" للطاقة النووية التي بنتها كوريا الجنوبية، متوقعةً أن يتيح تشغيل المفاعل الثالث 1400 ميغاوات من الكهرباء الخالية من الكربون، حيث يمد بها شبكة الكهرباء في الإمارات.