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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230317/الدفاع-الروسية-القضاء-على-نحو-185-جنديا-أوكرانيا-على-محوري-كراسني-ليمان-وكوبيانسك-1074851150.html
الدفاع الروسية: القضاء على نحو 185 جنديا أوكرانيا على محوري كراسني ليمان وكوبيانسك
الدفاع الروسية: القضاء على نحو 185 جنديا أوكرانيا على محوري كراسني ليمان وكوبيانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، القضاء على نحو 65 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير معدات عسكرية على محوري جنوبي دونيتسك وزابوروجيه خلال يوم واحد. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T12:08+0000
2023-03-17T12:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة "الشرق" من القوات على محوري جنوبي دونيتسك وزابوروجيه، وحدات من القوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق أوغليدار ونوفوميكايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذه المناطق 65 عسكريًا أوكرانيًا، ومدرعتان قتاليتان، وشاحنتان بيك آب، وثلاث سيارات، ومدافعان من طراز "دي-20".وعلى محور كراسني ليمان، أشارت وزارة الدفاع إلى أن، وفي سياق العمليات النشطة لوحدات تجمع قوات "المركز"، الضربات الجوية ونيران المدفعية أدت إلى تدمير قوى العدو ومعداته في مناطق بلدتي تيرني ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "خلال الـ24 الساعة الماضية، وعلى المحورين المذكورين، تم القضاء على أكثر من 70 جنديًا أوكرانيًا وعربة قتال مشاة، وعربة قتال مصفحة، وثلاث شاحنات صغيرة، وسيارة ومدفع هاوتزر من طراز "دي -30".وتابع البيان: "على محور كوبيانسك، دمرت الضربات الجوية ونيران المدفعية التابعة لمجموعة القوات "الغربية"، وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات دفوريتشنو، وبريستوفوي، في مقاطعة خاركوف، وأرتيموفكا، في جمهورية لوغانسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو أكثر من 40 عسكريًا أوكرانياً ومركبة قتالية مدرعة وسيارتين، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي 113".
https://sputnikarabic.ae/20230314/مقاتلة-روسية-تسقط-طائرة-حربية-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-فوق-دونيتسك--1074729291.html
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الدفاع الروسية: القضاء على نحو 185 جنديا أوكرانيا على محوري كراسني ليمان وكوبيانسك

12:08 GMT 17.03.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوريتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، القضاء على نحو 65 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير معدات عسكرية على محوري جنوبي دونيتسك وزابوروجيه خلال يوم واحد.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة "الشرق" من القوات على محوري جنوبي دونيتسك وزابوروجيه، وحدات من القوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق أوغليدار ونوفوميكايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذه المناطق 65 عسكريًا أوكرانيًا، ومدرعتان قتاليتان، وشاحنتان بيك آب، وثلاث سيارات، ومدافعان من طراز "دي-20".
طائرة هجومية ميغ-29 ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
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وعلى محور كراسني ليمان، أشارت وزارة الدفاع إلى أن، وفي سياق العمليات النشطة لوحدات تجمع قوات "المركز"، الضربات الجوية ونيران المدفعية أدت إلى تدمير قوى العدو ومعداته في مناطق بلدتي تيرني ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "خلال الـ24 الساعة الماضية، وعلى المحورين المذكورين، تم القضاء على أكثر من 70 جنديًا أوكرانيًا وعربة قتال مشاة، وعربة قتال مصفحة، وثلاث شاحنات صغيرة، وسيارة ومدفع هاوتزر من طراز "دي -30".

وتابع البيان: "على محور كوبيانسك، دمرت الضربات الجوية ونيران المدفعية التابعة لمجموعة القوات "الغربية"، وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات دفوريتشنو، وبريستوفوي، في مقاطعة خاركوف، وأرتيموفكا، في جمهورية لوغانسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو أكثر من 40 عسكريًا أوكرانياً ومركبة قتالية مدرعة وسيارتين، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي 113".
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