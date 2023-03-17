https://sputnikarabic.ae/20230317/الدفاع-الروسية-القضاء-على-نحو-185-جنديا-أوكرانيا-على-محوري-كراسني-ليمان-وكوبيانسك-1074851150.html

الدفاع الروسية: القضاء على نحو 185 جنديا أوكرانيا على محوري كراسني ليمان وكوبيانسك

الدفاع الروسية: القضاء على نحو 185 جنديا أوكرانيا على محوري كراسني ليمان وكوبيانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، القضاء على نحو 65 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير معدات عسكرية على محوري جنوبي دونيتسك وزابوروجيه خلال يوم واحد. 17.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-17T12:08+0000

2023-03-17T12:08+0000

2023-03-17T12:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068542075_0:0:1939:1091_1920x0_80_0_0_dc1b2b47190015484badc32710f71353.jpg

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة "الشرق" من القوات على محوري جنوبي دونيتسك وزابوروجيه، وحدات من القوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق أوغليدار ونوفوميكايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذه المناطق 65 عسكريًا أوكرانيًا، ومدرعتان قتاليتان، وشاحنتان بيك آب، وثلاث سيارات، ومدافعان من طراز "دي-20".وعلى محور كراسني ليمان، أشارت وزارة الدفاع إلى أن، وفي سياق العمليات النشطة لوحدات تجمع قوات "المركز"، الضربات الجوية ونيران المدفعية أدت إلى تدمير قوى العدو ومعداته في مناطق بلدتي تيرني ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "خلال الـ24 الساعة الماضية، وعلى المحورين المذكورين، تم القضاء على أكثر من 70 جنديًا أوكرانيًا وعربة قتال مشاة، وعربة قتال مصفحة، وثلاث شاحنات صغيرة، وسيارة ومدفع هاوتزر من طراز "دي -30".وتابع البيان: "على محور كوبيانسك، دمرت الضربات الجوية ونيران المدفعية التابعة لمجموعة القوات "الغربية"، وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات دفوريتشنو، وبريستوفوي، في مقاطعة خاركوف، وأرتيموفكا، في جمهورية لوغانسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو أكثر من 40 عسكريًا أوكرانياً ومركبة قتالية مدرعة وسيارتين، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي 113".

https://sputnikarabic.ae/20230314/مقاتلة-روسية-تسقط-طائرة-حربية-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-فوق-دونيتسك--1074729291.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا