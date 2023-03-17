https://sputnikarabic.ae/20230317/الكرملين-إمداد-بولندا-بطائرات-مقاتلة-لأوكرانيا-لن-يؤثر-على-العملية-العسكرية-الروسية-1074848124.html
الكرملين: إمداد بولندا بطائرات مقاتلة لأوكرانيا لن يؤثر على العملية العسكرية الروسية
الكرملين: إمداد بولندا بطائرات مقاتلة لأوكرانيا لن يؤثر على العملية العسكرية الروسية
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن قيام بولندا بتقديم طائرات مقاتلة لأوكرانيا لا يمكن أن يؤثر على نتيجة العملية العسكرية الروسية... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T10:42+0000
2023-03-17T10:42+0000
2023-03-17T10:42+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول رد فعل الكرملين على بيان بولندا بشأن توريد مقاتلات من طراز "ميغ -29"، إلى أوكرانيا: "هذا مثال آخر على كيفية قيام عدد من دول حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك بولندا، بزيادة مستوى مشاركتها المباشرة في النزاع".وتابع، بالقول إن "توريد هذه المعدات، كما قلنا مرارًا وتكرارًا، لا يمكن أن يؤثر على نتيجة العملية العسكرية الخاصة، لكنه يمكن أن يترك مشاكل إضافية لأوكرانيا نفسها وللشعب الأوكراني".وأضاف بيسكوف أيضاً أنه في سياق العملية العسكرية الخاصة: "بالطبع ستخضع كل هذه المعدات للتدمير".واعتبر بيسكوف أن الأعمال غير القانونية لنظام كييف والتعدي على الكنيسة، تظهر مرة أخرى ما تقاتل روسيا من أجله وما يجب أن يتم إيقافه.
https://sputnikarabic.ae/20230307/بولندا-ترسل-10-دبابات-ليوبارد-2-إضافية-إلى-أوكرانيا-خلال-أيام-1074447595.html
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روسيا
الكرملين: إمداد بولندا بطائرات مقاتلة لأوكرانيا لن يؤثر على العملية العسكرية الروسية
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن قيام بولندا بتقديم طائرات مقاتلة لأوكرانيا لا يمكن أن يؤثر على نتيجة العملية العسكرية الروسية الخاصة، لكنه سيسبب مشاكل إضافية للأوكرانيين أنفسهم.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول رد فعل الكرملين على بيان بولندا بشأن توريد مقاتلات من طراز "ميغ -29"، إلى أوكرانيا: "هذا مثال آخر على كيفية قيام عدد من دول حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك بولندا، بزيادة مستوى مشاركتها المباشرة في النزاع".
وتابع، بالقول إن "توريد هذه المعدات، كما قلنا مرارًا وتكرارًا، لا يمكن أن يؤثر على نتيجة العملية العسكرية الخاصة، لكنه يمكن أن يترك مشاكل إضافية لأوكرانيا نفسها وللشعب الأوكراني".
وأضاف بيسكوف أيضاً أنه في سياق العملية العسكرية الخاصة: "بالطبع ستخضع كل هذه المعدات للتدمير".
واعتبر بيسكوف أن الأعمال غير القانونية لنظام كييف والتعدي على الكنيسة، تظهر مرة أخرى ما تقاتل روسيا من أجله وما يجب أن يتم إيقافه.