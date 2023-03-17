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الكرملين يشير إلى طبيعة الثقة المتبادلة في العلاقة الشخصية بين بوتين وجين بينغ
الكرملين يشير إلى طبيعة الثقة المتبادلة في العلاقة الشخصية بين بوتين وجين بينغ
أشار مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، إلى طبيعة الثقة المتبادلة في العلاقات الشخصية بين رئيسي روسيا الاتحادية والصين الشعبية، فلاديمير بوتين... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T12:22+0000
2023-03-17T12:22+0000
روسيا
الصين
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موسكو- سبوتنيك. بحسب قوله، التقى القادة بصيغ مختلفة نحو 40 مرة، واجتمعوا. دائما ما تكون الاتصالات مثمرة لكلا البلدين.وقال أوشاكوف للصحفيين: "في السنوات الأخيرة، تم تشكيل طبيعة ودية خاصة وموثوقة في العلاقات الشخصية لقادة البلدين. واعتبرنا أن الزعيمين التقيا بصيغ مختلفة نحو 40 مرة. وكانت هذه الاتصالات دائماً مثمرة ومفيدة للغاية من أجل العمل على أرض الواقع لدولنا في مختلف المجالات".وأضاف الكرملين: "سيناقش الطرفان خلال المحادثات قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تطوير الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين".وأشار الكرملين إلى أنه سيتم التوقيع على عدد من الوثائق المهمة عقب محادثات بين بوتين وشي جين بينغ، وكذلك سيتم الاتفاق على تعميق التعاون الروسي الصيني على الساحة الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20230317/الرئيس-الصيني-يزور-روسيا-في-الفترة-من-20-إلى-22-مارس-الجاري-بدعوة-من-بوتين-1074838628.html
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روسيا, الصين
روسيا, الصين

الكرملين يشير إلى طبيعة الثقة المتبادلة في العلاقة الشخصية بين بوتين وجين بينغ

12:22 GMT 17.03.2023
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصوررئيسا روسيا والصين يبدآن محادثاتهما في بكين
رئيسا روسيا والصين يبدآن محادثاتهما في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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أشار مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، إلى طبيعة الثقة المتبادلة في العلاقات الشخصية بين رئيسي روسيا الاتحادية والصين الشعبية، فلاديمير بوتين وشي جين بينغ.
موسكو- سبوتنيك. بحسب قوله، التقى القادة بصيغ مختلفة نحو 40 مرة، واجتمعوا. دائما ما تكون الاتصالات مثمرة لكلا البلدين.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "في السنوات الأخيرة، تم تشكيل طبيعة ودية خاصة وموثوقة في العلاقات الشخصية لقادة البلدين. واعتبرنا أن الزعيمين التقيا بصيغ مختلفة نحو 40 مرة. وكانت هذه الاتصالات دائماً مثمرة ومفيدة للغاية من أجل العمل على أرض الواقع لدولنا في مختلف المجالات".

وكشف الكرملين أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سوف يقوم بزيارة روسيا الاتحادية في الفترة من 20 إلى 22 مارس/آذار الجاري، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
الرئيس الصيني يزور روسيا الاثنين المقبل بدعوة من بوتين
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وأضاف الكرملين: "سيناقش الطرفان خلال المحادثات قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تطوير الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين".
وأشار الكرملين إلى أنه سيتم التوقيع على عدد من الوثائق المهمة عقب محادثات بين بوتين وشي جين بينغ، وكذلك سيتم الاتفاق على تعميق التعاون الروسي الصيني على الساحة الدولية.
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