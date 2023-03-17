https://sputnikarabic.ae/20230317/الكرملين-يشير-إلى-طبيعة-الثقة-المتبادلة-في-العلاقة-الشخصية-بين-بوتين-وجين-بينغ-1074851879.html

الكرملين يشير إلى طبيعة الثقة المتبادلة في العلاقة الشخصية بين بوتين وجين بينغ

الكرملين يشير إلى طبيعة الثقة المتبادلة في العلاقة الشخصية بين بوتين وجين بينغ

أشار مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، إلى طبيعة الثقة المتبادلة في العلاقات الشخصية بين رئيسي روسيا الاتحادية والصين الشعبية، فلاديمير بوتين... 17.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-17T12:22+0000

2023-03-17T12:22+0000

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روسيا

الصين

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موسكو- سبوتنيك. بحسب قوله، التقى القادة بصيغ مختلفة نحو 40 مرة، واجتمعوا. دائما ما تكون الاتصالات مثمرة لكلا البلدين.وقال أوشاكوف للصحفيين: "في السنوات الأخيرة، تم تشكيل طبيعة ودية خاصة وموثوقة في العلاقات الشخصية لقادة البلدين. واعتبرنا أن الزعيمين التقيا بصيغ مختلفة نحو 40 مرة. وكانت هذه الاتصالات دائماً مثمرة ومفيدة للغاية من أجل العمل على أرض الواقع لدولنا في مختلف المجالات".وأضاف الكرملين: "سيناقش الطرفان خلال المحادثات قضايا الساعة المتعلقة بمواصلة تطوير الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين".وأشار الكرملين إلى أنه سيتم التوقيع على عدد من الوثائق المهمة عقب محادثات بين بوتين وشي جين بينغ، وكذلك سيتم الاتفاق على تعميق التعاون الروسي الصيني على الساحة الدولية.

https://sputnikarabic.ae/20230317/الرئيس-الصيني-يزور-روسيا-في-الفترة-من-20-إلى-22-مارس-الجاري-بدعوة-من-بوتين-1074838628.html

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