https://sputnikarabic.ae/20230317/اليابان-تفرض-عقوبات-على-3-مسؤولين-كوريين-شماليين-ردا-على-إطلاق-صاروخ-باليستي-عابر-للقارات-1074836914.html

اليابان تفرض عقوبات على 3 مسؤولين كوريين شماليين ردا على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

اليابان تفرض عقوبات على 3 مسؤولين كوريين شماليين ردا على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

فرضت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، عقوبات على ثلاثة مسؤولين كوريين شماليين متورطين في تطوير برامج نووية وصاروخية لكوريا الشمالية ردا على إطلاق بيونغ يانغ... 17.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-17T05:46+0000

2023-03-17T05:46+0000

2023-03-17T05:46+0000

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

كوريا الشمالية

الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة

العالم

أخبار اليابان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061626001_0:6:3000:1694_1920x0_80_0_0_438ce5f4f6cbe759508d8e043a96e590.jpg

طوكيو - سبوتنيك. وقال رئيس مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، اليوم الجمعة، في إفادة صحفية إن "هذه الأعمال الاستفزازية التي اتخذت بوتيرة غير مسبوقة تشكل تهديدا خطيرا ووشيكا وغير مقبولة على الإطلاق".وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية، فإن قائمة العقوبات الجديدة تشمل جون إيل هو، نائب رئيس إدارة صناعة الذخائر، وكيم سو جيل، المدير السابق للمكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري، ويو جين، رئيس سابق لقسم صناعة الذخائر.وقال البيان إن الإجراءات التقييدية تشمل فرض حظر على أي شكل من أشكال المعاملات مع الكوريين الشماليين الثلاثة وتجميد جميع أصولهم في اليابان إذا تم العثور عليها.وأمس الخميس، قالت وزارة الدفاع اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا يشتبه في أنه من منطقة سونان في بيونغ يانغ باتجاه بحر اليابان.وطار الصاروخ لمدة 70 دقيقة ويفترض أنه هبط في الساعة 8:19 صباحا بالتوقيت المحلي (23:19 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء) على بعد 125 ميلا من جزيرة أوشيما في منطقة هوكايدو اليابانية، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. وقطع الصاروخ نحو 620 ميلا على ارتفاع 3728 ميلا، وفقا للجيش الياباني.وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الحكومية، يوم الجمعة، أن كوريا الشمالية أجرت تجارب على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات "هوانسونغ -17"، يوم الخميس، ردا على التدريبات العسكرية المشتركة التي أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

https://sputnikarabic.ae/20230316/كوريا-الشمالية-إطلاق-الصواريخ-الباليستية-العابرة-للقارات-لتحذير-الأعداء-وإثبات-قدرتنا-على-الاستجابة-1074834091.html

كوريا الشمالية

أخبار اليابان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم, أخبار اليابان