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https://sputnikarabic.ae/20230316/كوريا-الشمالية-إطلاق-الصواريخ-الباليستية-العابرة-للقارات-لتحذير-الأعداء-وإثبات-قدرتنا-على-الاستجابة-1074834091.html
كوريا الشمالية: إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات لتحذير الأعداء
كوريا الشمالية: إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات لتحذير الأعداء
قالت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، إن الإطلاق الصاروخي الأخير من كوريا الشمالية كان صاروخا باليستيا عابرا للقارات يعرف باسم "هواسونغ -17"، وأنه جاء لتحذير... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T22:55+0000
2023-03-16T23:23+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
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وحسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، فان الصاروخ الذي أبلغت الحكومة في سيئول عن اطلاقه، انطلق وسط تدريبات عسكرية مشتركة "استفزازية وعدوانية" أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن التدريبات "مناسبة لإعطاء إنذار أقوى للأعداء الذين تعمدوا تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية".وقالت بيونغ يانغ إن الصاروخ سافر على ارتفاع أقصى يبلغ حوالي 6000 كيلومتر وطار حوالي 1000 كيلومتر (620 ميلاً) "قبل أن يهبط بدقة في المنطقة المحددة مسبقًا في المياه المفتوحة قبالة البحر الشرقي لكوريا"، والمعروفة أيضًا باسم بحر اليابان، وفقا لتقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية.وكان إطلاق كوريا الشمالية يوم الخميس ثالث استعراض للقوة لكوريا الشمالية منذ يوم الأحد، ووقع في الوقت الذي توجه فيه رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إلى طوكيو لحضور قمة لتعزيز العلاقات في مواجهة عدوان بيونغ يانغ المتزايد.وجاء الإطلاق الأخير أيضا وسط استمرار كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تمرين درع الحرية الذي وصفته كوريا الشمالية بـ "استعدادات لشن حرب عدوانية" عليها.وفي السياق، قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، إن الصاروخ الذي أطلقته الشمالية، صباح الخميس، سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.وأطلقت كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء الماضي، صاروخين باليستيين قصيري المدى، قالت إنهما "صاروخا كروز استراتيجيان" من غواصة قبل يومين.
https://sputnikarabic.ae/20230316/كوريا-الجنوبية-تحذر-جارتها-الشمالية-بعد-الصاروخ-الجديد-وتؤكد-أنها-ستدفع-ثمن-أعمالها-الاستفزازية-1074799928.html
https://sputnikarabic.ae/20230315/وكالة-يونهاب-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-1074795718.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة

كوريا الشمالية: إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات لتحذير الأعداء

22:55 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 23:23 GMT 16.03.2023)
© AFP 2023 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© AFP 2023 / STR
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قالت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، إن الإطلاق الصاروخي الأخير من كوريا الشمالية كان صاروخا باليستيا عابرا للقارات يعرف باسم "هواسونغ -17"، وأنه جاء لتحذير الأعداء ولإثبات قدرتنا على الاستجابة بشكل مباشر إذا لزم الأمر.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، فان الصاروخ الذي أبلغت الحكومة في سيئول عن اطلاقه، انطلق وسط تدريبات عسكرية مشتركة "استفزازية وعدوانية" أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
كوريا الجنوبية تحذر جارتها الشمالية بعد الصاروخ الجديد وتؤكد أنها ستدفع ثمن أعمالها الاستفزازية
07:38 GMT
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن التدريبات "مناسبة لإعطاء إنذار أقوى للأعداء الذين تعمدوا تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية".
وقالت بيونغ يانغ إن الصاروخ سافر على ارتفاع أقصى يبلغ حوالي 6000 كيلومتر وطار حوالي 1000 كيلومتر (620 ميلاً) "قبل أن يهبط بدقة في المنطقة المحددة مسبقًا في المياه المفتوحة قبالة البحر الشرقي لكوريا"، والمعروفة أيضًا باسم بحر اليابان، وفقا لتقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية.
هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء يونهاب في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات كوريا الجنوبية-الأمريكية بالذخيرة الحية، التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان
أمس, 22:23 GMT
وكان إطلاق كوريا الشمالية يوم الخميس ثالث استعراض للقوة لكوريا الشمالية منذ يوم الأحد، ووقع في الوقت الذي توجه فيه رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إلى طوكيو لحضور قمة لتعزيز العلاقات في مواجهة عدوان بيونغ يانغ المتزايد.
وجاء الإطلاق الأخير أيضا وسط استمرار كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تمرين درع الحرية الذي وصفته كوريا الشمالية بـ "استعدادات لشن حرب عدوانية" عليها.
وفي السياق، قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، إن الصاروخ الذي أطلقته الشمالية، صباح الخميس، سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
وأطلقت كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء الماضي، صاروخين باليستيين قصيري المدى، قالت إنهما "صاروخا كروز استراتيجيان" من غواصة قبل يومين.
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