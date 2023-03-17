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https://sputnikarabic.ae/20230317/سبوتنيك-تهدي-الأسد-صورة-للمساعدات-الإنسانية-المقدمة-لمتضرري-الزلزال-1074862741.html
"سبوتنيك" تهدي الأسد صورة للمساعدات الإنسانية المقدمة لمتضرري الزلزال
"سبوتنيك" تهدي الأسد صورة للمساعدات الإنسانية المقدمة لمتضرري الزلزال
تلقى الرئيس السوري بشار الأسد صورة تظهر المساعدات التي قدمتها وكالة "سبوتنيك" لمتضرري الزلزال في سوريا. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T17:38+0000
2023-03-17T17:38+0000
روسيا
الرئيس السوري
صورة
إنسانية
زلزال
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فخلال لقاء حصري، قدم مراسل وكالتنا للرئيس بشار الأسد صورة يظهر فيها المتطوعون والعسكريون يسلمون المساعدات الإنسانية التي جمعتها "سبوتنيك" لأجل السوريين.بدروه، شكر الأسد في المقابلة، روسيا على المساعدات الإنسانية وقال:يتم الآن توزيع 25 طنا من المواد الإنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في البلاد.يذكر أن وكالة "سبوتنيك" جمعت بالتعاون مع صندوق "دكتور ليزا" الخيري، حوالي 25 طنا من المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين من الزلزال في سوريا.وتمت عملية إيصال المساعدات إلى سوريا ونقلها وتوزيعها إلى المناطق المتضررة بدعم من الجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230314/فريق-سبوتنيك-يوزع-مساعدات-إنسانية-في-المناطق-السورية-المتضررة-من-الزلزال-1074728622.html
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روسيا, الرئيس السوري, صورة, إنسانية, زلزال
روسيا, الرئيس السوري, صورة, إنسانية, زلزال

"سبوتنيك" تهدي الأسد صورة للمساعدات الإنسانية المقدمة لمتضرري الزلزال

17:38 GMT 17.03.2023
© Sputnikالأسد يستلم صورة من وكالة سبوتنيك تظهر المساعدات الإنسانية المنقدمة
الأسد يستلم صورة من وكالة سبوتنيك تظهر المساعدات الإنسانية المنقدمة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
© Sputnik
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تلقى الرئيس السوري بشار الأسد صورة تظهر المساعدات التي قدمتها وكالة "سبوتنيك" لمتضرري الزلزال في سوريا.
فخلال لقاء حصري، قدم مراسل وكالتنا للرئيس بشار الأسد صورة يظهر فيها المتطوعون والعسكريون يسلمون المساعدات الإنسانية التي جمعتها "سبوتنيك" لأجل السوريين.
بدروه، شكر الأسد في المقابلة، روسيا على المساعدات الإنسانية وقال:

"بدأت روسيا تقديم المساعدة منذ الساعات الأولى، وشارك الجيش الروسي في عمليات الإنقاذ. وهذا الدعم مستمر حتى يومنا هذا".

بشار الأسد
الرئيس السوري
يتم الآن توزيع 25 طنا من المواد الإنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في البلاد.
يذكر أن وكالة "سبوتنيك" جمعت بالتعاون مع صندوق "دكتور ليزا" الخيري، حوالي 25 طنا من المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين من الزلزال في سوريا.
سبوتنيك توزع مساعدات إنسانية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
فريق "سبوتنيك" يوزع مساعدات إنسانية في المناطق السورية المتضررة من الزلزال
14 مارس, 13:10 GMT
وتمت عملية إيصال المساعدات إلى سوريا ونقلها وتوزيعها إلى المناطق المتضررة بدعم من الجيش الروسي.
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