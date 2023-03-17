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https://sputnikarabic.ae/20230317/سياسي-فرنسي-يصرح-أن-سلطات-بلاده-تضغط-على-رجال-الأعمال-لمغادرة-روسيا-1074845985.html
سياسي فرنسي يصرح أن سلطات بلاده تضغط على رجال الأعمال لمغادرة روسيا
سياسي فرنسي يصرح أن سلطات بلاده تضغط على رجال الأعمال لمغادرة روسيا
صرح زعيم حزب "باتريوتس" ( الوطنيون) اليميني الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن سلطات بلاده تدفع الشركات الفرنسية لمغادرة روسيا. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T09:16+0000
2023-03-17T09:16+0000
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وفي حديث مع "سبوتنيك"، قال فيليبو إن الفرنسيين لم يهتموا، ولم يقاطعوا الشركات التي بقيت في روسيا.وأشار لبقاء شركتي "آشان" و "ليروي ميرلين" في السوق الروسية، واللتين لم يقاطعهما الفرنسيون، ولا يوجد ضغط عليهما من قبل الشعب، وإنما الضغط كان حصرا من قبل السلطات.كثّف الغرب ضغوط العقوبات على روسيا فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وغادرت العديد من الشركات الأوروبية السوق الروسية. ومنذ فبراير/شباط من العام الماضي، نفَّذ الاتحاد الأوروبي بالفعل عشر حزم من العقوبات ضد روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221129/بوتين-يسمح-لشركة-روسية-بشراء-أصول-تحالف-شركتي-رينو-ونيسان-المصرفية-في-البلاد-1070656228.html
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اقتصاد, العالم, حصري
اقتصاد, العالم, حصري

سياسي فرنسي يصرح أن سلطات بلاده تضغط على رجال الأعمال لمغادرة روسيا

09:16 GMT 17.03.2023
© Sputnik . Irina Kalashnikova /  / الانتقال إلى بنك الصورسيارة موديل "رينو كادجار" (RENAULT KADJAR) في معرض السيارات الدولي "مونديال دو لوتوموبيل" في باريس، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
سيارة موديل رينو كادجار (RENAULT KADJAR) في معرض السيارات الدولي مونديال دو لوتوموبيل في باريس، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
© Sputnik . Irina Kalashnikova /
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صرح زعيم حزب "باتريوتس" ( الوطنيون) اليميني الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن سلطات بلاده تدفع الشركات الفرنسية لمغادرة روسيا.
وفي حديث مع "سبوتنيك"، قال فيليبو إن الفرنسيين لم يهتموا، ولم يقاطعوا الشركات التي بقيت في روسيا.

وأضاف، قائلا: "سبب مغادرة الشركات الفرنسية لروسيا سياسي بحت. كان من الممكن أن تبقى "رينو" في روسيا وأعتقد أنها تود البقاء هناك، وتعتبر السوق الروسية ثاني أكبر سوق للشركة في العالم وخسرت الكثير بمغادرتها".

وأشار لبقاء شركتي "آشان" و "ليروي ميرلين" في السوق الروسية، واللتين لم يقاطعهما الفرنسيون، ولا يوجد ضغط عليهما من قبل الشعب، وإنما الضغط كان حصرا من قبل السلطات.
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وبحسب فيليبو، إذا لم يكن هناك ضغط سياسي، فستواصل الشركات الفرنسية العمل في روسيا، ولن يطلب منها أحد مغادرة السوق الروسية لأن "الفرنسيين لا يهتمون على الإطلاق".
كثّف الغرب ضغوط العقوبات على روسيا فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وغادرت العديد من الشركات الأوروبية السوق الروسية. ومنذ فبراير/شباط من العام الماضي، نفَّذ الاتحاد الأوروبي بالفعل عشر حزم من العقوبات ضد روسيا.
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