https://sputnikarabic.ae/20230317/سياسي-فرنسي-يصرح-أن-سلطات-بلاده-تضغط-على-رجال-الأعمال-لمغادرة-روسيا-1074845985.html
سياسي فرنسي يصرح أن سلطات بلاده تضغط على رجال الأعمال لمغادرة روسيا
سياسي فرنسي يصرح أن سلطات بلاده تضغط على رجال الأعمال لمغادرة روسيا
صرح زعيم حزب "باتريوتس" ( الوطنيون) اليميني الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن سلطات بلاده تدفع الشركات الفرنسية لمغادرة روسيا. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T09:16+0000
2023-03-17T09:16+0000
2023-03-17T09:16+0000
اقتصاد
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وفي حديث مع "سبوتنيك"، قال فيليبو إن الفرنسيين لم يهتموا، ولم يقاطعوا الشركات التي بقيت في روسيا.وأشار لبقاء شركتي "آشان" و "ليروي ميرلين" في السوق الروسية، واللتين لم يقاطعهما الفرنسيون، ولا يوجد ضغط عليهما من قبل الشعب، وإنما الضغط كان حصرا من قبل السلطات.كثّف الغرب ضغوط العقوبات على روسيا فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وغادرت العديد من الشركات الأوروبية السوق الروسية. ومنذ فبراير/شباط من العام الماضي، نفَّذ الاتحاد الأوروبي بالفعل عشر حزم من العقوبات ضد روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221129/بوتين-يسمح-لشركة-روسية-بشراء-أصول-تحالف-شركتي-رينو-ونيسان-المصرفية-في-البلاد-1070656228.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم, حصري
سياسي فرنسي يصرح أن سلطات بلاده تضغط على رجال الأعمال لمغادرة روسيا
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صرح زعيم حزب "باتريوتس" ( الوطنيون) اليميني الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن سلطات بلاده تدفع الشركات الفرنسية لمغادرة روسيا.
وفي حديث مع "سبوتنيك"، قال فيليبو إن الفرنسيين لم يهتموا، ولم يقاطعوا الشركات التي بقيت في روسيا.
وأضاف، قائلا: "سبب مغادرة الشركات الفرنسية لروسيا سياسي بحت. كان من الممكن أن تبقى "رينو" في روسيا وأعتقد أنها تود البقاء هناك، وتعتبر السوق الروسية ثاني أكبر سوق للشركة في العالم وخسرت الكثير بمغادرتها".
وأشار لبقاء شركتي "آشان" و "ليروي ميرلين" في السوق الروسية، واللتين لم يقاطعهما الفرنسيون، ولا يوجد ضغط عليهما من قبل الشعب، وإنما الضغط كان حصرا من قبل السلطات.
29 نوفمبر 2022, 10:51 GMT
وبحسب فيليبو، إذا لم يكن هناك ضغط سياسي، فستواصل الشركات الفرنسية العمل في روسيا، ولن يطلب منها أحد مغادرة السوق الروسية لأن "الفرنسيين لا يهتمون على الإطلاق".
كثّف الغرب ضغوط العقوبات على روسيا فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وغادرت العديد من الشركات الأوروبية السوق الروسية. ومنذ فبراير/شباط من العام الماضي، نفَّذ الاتحاد الأوروبي بالفعل عشر حزم من العقوبات ضد روسيا.