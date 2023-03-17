https://sputnikarabic.ae/20230317/علماء-روس-يطلقون-أول-شبكة-عصبية-كمومية-1074866597.html
علماء روس يطلقون أول شبكة عصبية كمومية
علماء روس يطلقون أول شبكة عصبية كمومية
تمكن علماء شباب من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، لأول مرة في روسيا، من إطلاق "خوارزمية التعلم الكمي"، التي تعتمد على عدة كيوبتات. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T20:15+0000
2023-03-17T20:15+0000
2023-03-17T20:18+0000
علوم
بحوث
علماء روس
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التعلم الآلي الكمي هو الخطوة التالية نحو حوسبة أفضل وأسرع. في ذلك، يجمع العلماء بين أنظمة الكم غير الخطية والتعلم الآلي الكلاسيكي.لقد أظهر العلم بالفعل أن الأجهزة الكمومية يمكن أن تتفوق على أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية في أداء مهام معينة.أثناء التجارب على سلسلة من الكيوبتات، التي تم تجميعها في مركز الاستخدام المشترك لمعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا ، قام العلماء بتغذية ثلاثة أنواع من المهام للشبكات العصبية: مهمة التكافؤ، واكتشاف علامات سرطان الثدي (إن وجدت) وتصنيف أنواع النبيذ المختلفة ( يمكن فرز هذه المشروبات من خلال عشرات المعايير المختلفة).أظهر الفيزيائيون أيضا أن شبكتهم العصبية تحل مشكلة التعرف على صور الأرقام المكتوبة بخط اليد.يخطط الفريق لزيادة عدد الكيوبتات وحل المشكلات الأكثر تعقيدا، بالإضافة إلى الانتقال من البيانات الكلاسيكية إلى البيانات الكمية.تم تنفيذ العمل العلمي في إطار خارطة الطريق لتطوير اتجاه التكنولوجيا الفائقة "الحوسبة الكمية" في روسيا الاتحادية.الشبكة العصبية الكمومية هي نوع من شبكة الخلايا العصبية في الدماغ، فقط دور الخلايا العصبية فيها تلعبه الكيوبتات (بتات الكم). لقد أكملت الشبكة العصبية الكمومية بالفعل مهاما معينة: تعرفت على الصور المكتوبة بخط اليد بدقة تزيد عن 90% وحلّت مشاكل التصنيف متعدد الفئات.
https://sputnikarabic.ae/20230317/علماء-روس-ينشؤون-تركيبا-فريدا-من-نوعه-لفئة-العلوم-الضخمة-1074856923.html
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علوم, بحوث, علماء روس
علماء روس يطلقون أول شبكة عصبية كمومية
20:15 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 20:18 GMT 17.03.2023) تابعنا عبر
تمكن علماء شباب من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، لأول مرة في روسيا، من إطلاق "خوارزمية التعلم الكمي"، التي تعتمد على عدة كيوبتات.
التعلم الآلي الكمي هو الخطوة التالية نحو حوسبة أفضل وأسرع. في ذلك، يجمع العلماء بين أنظمة الكم غير الخطية والتعلم الآلي الكلاسيكي.
لقد أظهر العلم بالفعل أن الأجهزة الكمومية يمكن أن تتفوق على أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية في أداء مهام معينة.
أثناء التجارب على سلسلة من الكيوبتات، التي تم تجميعها في مركز الاستخدام المشترك لمعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا ، قام العلماء بتغذية ثلاثة أنواع من المهام للشبكات العصبية: مهمة التكافؤ، واكتشاف علامات سرطان الثدي (إن وجدت) وتصنيف أنواع النبيذ المختلفة ( يمكن فرز هذه المشروبات من خلال عشرات المعايير المختلفة).
أظهر الفيزيائيون أيضا أن شبكتهم العصبية تحل مشكلة التعرف على صور الأرقام المكتوبة بخط اليد.
قال أليكسي تولستوبروف، أحد مؤلفي العمل: "لقد وجدنا هيكلًا ناجحا لسلسلة كمومية وخوارزمية تعليمية تتيح لنا تحقيق دقة 94% لمشاكل التصنيف القياسية مع تسميات متعددة و90% دقة عند التعرف على الأرقام العشرية المكتوبة بخط اليد".
يخطط الفريق لزيادة عدد الكيوبتات وحل المشكلات الأكثر تعقيدا، بالإضافة إلى الانتقال من البيانات الكلاسيكية إلى البيانات الكمية.
تم تنفيذ العمل العلمي في إطار خارطة الطريق لتطوير اتجاه التكنولوجيا الفائقة "الحوسبة الكمية" في روسيا الاتحادية.
الشبكة العصبية الكمومية هي نوع من شبكة الخلايا العصبية في الدماغ، فقط دور الخلايا العصبية فيها تلعبه الكيوبتات (بتات الكم). لقد أكملت الشبكة العصبية الكمومية بالفعل مهاما معينة: تعرفت على الصور المكتوبة بخط اليد بدقة تزيد عن 90% وحلّت مشاكل التصنيف متعدد الفئات.