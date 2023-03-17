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https://sputnikarabic.ae/20230317/نجل-بايدن-يقاضي-صاحب-شركة-إصلاح-أجهزة-كمبيوتر-لتسريبه-معلومات-تضر-بسمعته-1074860670.html
نجل بايدن يقاضي صاحب شركة إصلاح أجهزة كمبيوتر لتسريبه معلومات تضر بسمعته
نجل بايدن يقاضي صاحب شركة إصلاح أجهزة كمبيوتر لتسريبه معلومات تضر بسمعته
كشفت تقارير، اليوم الجمعة، أن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفع دعوى قضائية ضد مالك شركة إصلاح أجهزة ‏كمبيوتر، يزعم فيها أنه سرب معلومات من حاسوبه... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T16:39+0000
2023-03-17T16:39+0000
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ورفع بايدن الدعوى أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية ديلاوير الأمريكية، مؤكدا من خلالها أن مالك المتجر، جون بول ماك إسحاق، ليس لديه الحق القانوني في نسخ وتوزيع معلوماته الخاصة، وفقا لتقرير من صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.وذكر التقرير أن هانتر بايدن، اتهم ماك إسحاق، وأشخاص آخرين، بـ6 تهم تتعلق بانتهاك الخصوصية، بما في ذلك التآمر للحصول على المعلومات الخاصة وتوزيعها.وذكرت الدعوى أنه وجاء في تقرير "واشنطن بوست"، أن الدعوى القضائية تقول إن "الغرض من انتهاك خصوصية هانتر بايدن ونشر بياناته، لم يكن لأي غرض مشروع، ولكن للتسبب في ضرر وإحراج".وكان مالك متجر إصلاح أجهزة الكمبيوتر، ماك إسحاق، رفع دعوى قضائية ضد هانتر بايدن العام الماضي، وقام بتعديلها عدة مرات، واتهم فيها نجل الرئيس الأمريكي بأنه شوّه سمعته، بمزاعمه أنه حصل على إمكانية الوصول إلى بيانات الكمبيوتر المحمول بشكل غير قانوني.وخضع هانتر بايدن للتدقيق، منذ أن تم إصدار المواد من حاسوب محمول، سلمه لورشة إصلاح أجهزة الكمبيوتر تابعة لشركة ماك إسحاق في ولاية ديلاوير.وكشفت المواد المسربة من حاسوب نجل بايدن، والتي تم حظرها من قبل شركات وسائل التواصل الاجتماعي، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، إلى انتشار التأثير المحتمل، والمعاملات التجارية الأجنبية غير اللائقة من قبل عائلة بايدن.
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

نجل بايدن يقاضي صاحب شركة إصلاح أجهزة كمبيوتر لتسريبه معلومات تضر بسمعته

16:39 GMT 17.03.2023
© AFP 2023 / NICHOLAS KAMMالرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع نجله هانتر
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع نجله هانتر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع نجله هانتر
© AFP 2023 / NICHOLAS KAMM
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كشفت تقارير، اليوم الجمعة، أن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفع دعوى قضائية ضد مالك شركة إصلاح أجهزة ‏كمبيوتر، يزعم فيها أنه سرب معلومات من حاسوبه المحمول، تتناول التأثير المحتمل على الانتخابات ‏الأمريكية لعام 2020، ومعاملات تجارية غير لائقة.‏
ورفع بايدن الدعوى أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية ديلاوير الأمريكية، مؤكدا من خلالها أن مالك المتجر، جون بول ماك إسحاق، ليس لديه الحق القانوني في نسخ وتوزيع معلوماته الخاصة، وفقا لتقرير من صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وذكر التقرير أن هانتر بايدن، اتهم ماك إسحاق، وأشخاص آخرين، بـ6 تهم تتعلق بانتهاك الخصوصية، بما في ذلك التآمر للحصول على المعلومات الخاصة وتوزيعها.
وذكرت الدعوى أنه

"نتيجة لاتفاق ماك إسحاق وتآمره مع آخرين، تم كشف بيانات بايدن الشخصية لأطراف ثالثة، ثم في نهاية المطاف للجمهور بشكل عام، وهو أمر مسيئ للغاية، ما تسبب في إلحاق الضرر ببايدن وسمعته".

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وجاء في تقرير "واشنطن بوست"، أن الدعوى القضائية تقول إن "الغرض من انتهاك خصوصية هانتر بايدن ونشر بياناته، لم يكن لأي غرض مشروع، ولكن للتسبب في ضرر وإحراج".
وكان مالك متجر إصلاح أجهزة الكمبيوتر، ماك إسحاق، رفع دعوى قضائية ضد هانتر بايدن العام الماضي، وقام بتعديلها عدة مرات، واتهم فيها نجل الرئيس الأمريكي بأنه شوّه سمعته، بمزاعمه أنه حصل على إمكانية الوصول إلى بيانات الكمبيوتر المحمول بشكل غير قانوني.
وخضع هانتر بايدن للتدقيق، منذ أن تم إصدار المواد من حاسوب محمول، سلمه لورشة إصلاح أجهزة الكمبيوتر تابعة لشركة ماك إسحاق في ولاية ديلاوير.
وكشفت المواد المسربة من حاسوب نجل بايدن، والتي تم حظرها من قبل شركات وسائل التواصل الاجتماعي، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، إلى انتشار التأثير المحتمل، والمعاملات التجارية الأجنبية غير اللائقة من قبل عائلة بايدن.
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