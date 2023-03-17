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https://sputnikarabic.ae/20230317/وزارة-المال-التركية-الأضرار-المادية-الناجمة-عن-الزلازل-في-تركيا-تزيد-على-105-مليارات-دولار-1074851783.html
وزارة المال التركية: الأضرار المادية الناجمة عن الزلازل في تركيا تزيد على 105 مليارات دولار
وزارة المال التركية: الأضرار المادية الناجمة عن الزلازل في تركيا تزيد على 105 مليارات دولار
أعلنت وزارة المال والخزانة التركية، اليوم الجمعة، أن الأضرار التي لحقت بالممتلكات جنوب شرقي تركيا من الزلازل، بلغت تريليوني ليرة تركية (أكثر من 105 مليارات... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T12:28+0000
2023-03-17T12:32+0000
العالم
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وقالت الوزارة في بيان إن "الأضرار التي لحقت بالممتلكات جنوب شرقي تركيا جرّاء الزلازل، بلغت تريليوني ليرة تركية (أكثر من 105 مليارات دولار)".وأضافت: "تبلغ الأضرار الناجمة عن الزلازل تريليوني ليرة تركية (105 مليارات و280 مليون دولار). وهذا يدل على أن الأضرار والخسائر تزيد بنحو ستة أضعاف عن الزلزال في منطقة بحر مرمرة، في عام 1999. وهذا الرقم يساوي 9% من الدخل القومي المتوقع لعام 2023 ".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، يوم 6 شباط/فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.
https://sputnikarabic.ae/20230315/الاقتصاد-والتقارب-مع-تركيا-أبرز-ملفات-النقاش-بين-بوتين-والأسد-1074773549.html
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العالم

وزارة المال التركية: الأضرار المادية الناجمة عن الزلازل في تركيا تزيد على 105 مليارات دولار

12:28 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 12:32 GMT 17.03.2023)
© AFP 2023 / Bulent Kilicالبحث عن جثث ضحايا الزلزال والمتعلقات الشخصية من بين الدمار في تركيا
البحث عن جثث ضحايا الزلزال والمتعلقات الشخصية من بين الدمار في تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
© AFP 2023 / Bulent Kilic
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أعلنت وزارة المال والخزانة التركية، اليوم الجمعة، أن الأضرار التي لحقت بالممتلكات جنوب شرقي تركيا من الزلازل، بلغت تريليوني ليرة تركية (أكثر من 105 مليارات دولار).
وقالت الوزارة في بيان إن "الأضرار التي لحقت بالممتلكات جنوب شرقي تركيا جرّاء الزلازل، بلغت تريليوني ليرة تركية (أكثر من 105 مليارات دولار)".
وأضافت: "تبلغ الأضرار الناجمة عن الزلازل تريليوني ليرة تركية (105 مليارات و280 مليون دولار). وهذا يدل على أن الأضرار والخسائر تزيد بنحو ستة أضعاف عن الزلزال في منطقة بحر مرمرة، في عام 1999. وهذا الرقم يساوي 9% من الدخل القومي المتوقع لعام 2023 ".
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وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، يوم 6 شباط/فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.
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