https://sputnikarabic.ae/20230318/أنصار-الله-تتهم-السعودية-بقصف-لمنطقة-حدودية-تسبب-في-مقتل-شخصين-وإصابة-5-آخرين-1074881905.html
"أنصار الله" تتهم السعودية بقصف لمنطقة حدودية تسبب في مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين
"أنصار الله" تتهم السعودية بقصف لمنطقة حدودية تسبب في مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، مقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 آخرين إثر قصف نسبته للجيش السعودي على منطقة حدودية في محافظة صعدة شمال غربي اليمن. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T11:54+0000
2023-03-18T11:54+0000
2023-03-18T11:54+0000
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وأفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، بأن "قتيلين وصلا إلى مستشفى رازِّح غربي صعدة الريفي إثر قصف مدفعي للعدو السعودي على مديرية شدا الحدودية".وأضاف أن "5 مدنيين أصيبوا بقصف مدفعي مماثل للعدو السعودي على المديرية الحدودية ذاتها، ونقلوا إلى مستشفى رازِّح الريفي"، مشيرا إلى أن "هجمات للطيران التجسسي التابع للعدو السعودي على منطقة الحجلة بمديرية رازِّح الحدودية"، على حد تعبيره.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ومطلع أكتوبر الماضي، قالت "أنصار الله"، إن مفاوضات تمديد الهدنة وصلت إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230311/الأمم-المتحدة-تعلن-بدء-مشاورات-جديدة-بين-الحكومة-اليمنية-وأنصار-الله-لتبادل-الأسرى-بين-الجانبين-1074601552.html
https://sputnikarabic.ae/20230317/مقتل-3-عسكريين-وإصابة-5-آخرين-إثر-تجدد-القتال-بين-الجيش-اليمني-وأنصار-الله-في-مأرب-1074834988.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
"أنصار الله" تتهم السعودية بقصف لمنطقة حدودية تسبب في مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، مقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 آخرين إثر قصف نسبته للجيش السعودي على منطقة حدودية في محافظة صعدة شمال غربي اليمن.
وأفاد تلفزيون
"المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، بأن "قتيلين وصلا إلى مستشفى رازِّح غربي صعدة الريفي إثر قصف مدفعي للعدو السعودي على مديرية شدا الحدودية".
وأضاف أن "5 مدنيين أصيبوا بقصف مدفعي مماثل للعدو السعودي على المديرية الحدودية ذاتها، ونقلوا إلى مستشفى رازِّح الريفي"، مشيرا إلى أن "هجمات للطيران التجسسي التابع للعدو السعودي على منطقة الحجلة بمديرية رازِّح الحدودية"، على حد تعبيره.
ويشهد اليمن تهدئة هشة
منذ إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ومطلع أكتوبر الماضي، قالت "أنصار الله"، إن مفاوضات تمديد الهدنة وصلت إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن
، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.