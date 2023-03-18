https://sputnikarabic.ae/20230318/حصيلة-ضحايا-زلزال-تركيا-المدمر-تناهز-50-ألف-قتيل-بينهم-نحو-6800-أجنبي-1074892116.html
حصيلة ضحايا زلزال تركيا المدمر تناهز 50 ألف قتيل بينهم نحو 6800 أجنبي
حصيلة ضحايا زلزال تركيا المدمر تناهز 50 ألف قتيل بينهم نحو 6800 أجنبي
أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا في 6 شباط/فبراير الماضي والزلازل التي تلته إلى 49... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T17:13+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أقطاي، في مؤتمر صحافي بمقر إدارة الكوارث والطوارئ "49 ألفًا و589 شخصًا لقوا مصرعهم في الزلزال الذي وقع في فبراير (شباط) الماضي، بينهم 6807 أجانب".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، مناطق في جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، عن مصرع وإصابة عشرات الآلاف، وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية.ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.وفي 20 شباط/فبراير، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر منطقة دفني بمحافظة هاتاي جنوبي تركيا، وبعد دقائق ضرب زلزال آخر بقوة 5.8 منطقة سمانداغ بالمحافظة ذاتها.وأدى الزلزالان إلى انهيار عدد من البنايات، معظمها كان متصدعًا بعد زلزال 6 شباط/فبراير.وقدّرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص، فيما قدّر البنك الدولي خسائر تركيا بنحو 34 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230206/أردوغان-الزلزال-الذي-ضرب-البلاد-اليوم-هو-أكبر-كارثة-منذ-عام-1939-1073167512.html
https://sputnikarabic.ae/20230207/الصحة-العالمية-الزلازل-المدمرة-في-تركيا-وسوريا-قد-تكون-أثرت-على-23-مليون-شخص-1073228957.html
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العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
حصيلة ضحايا زلزال تركيا المدمر تناهز 50 ألف قتيل بينهم نحو 6800 أجنبي
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أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا في 6 شباط/فبراير الماضي والزلازل التي تلته إلى 49 ألفًا و589 قتيلا.
أنطاكيا - سبوتنيك
. وقال أقطاي، في مؤتمر صحافي بمقر إدارة الكوارث والطوارئ "49 ألفًا و589 شخصًا لقوا مصرعهم في الزلزال الذي وقع في فبراير (شباط) الماضي، بينهم 6807 أجانب".
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، مناطق في جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وأسفر الزلزال المدمر
، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، عن مصرع وإصابة عشرات الآلاف، وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية.
ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة
تشهدها البلاد منذ عام 1939.
وفي 20 شباط/فبراير، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر منطقة دفني بمحافظة هاتاي جنوبي تركيا، وبعد دقائق ضرب زلزال آخر بقوة 5.8 منطقة سمانداغ بالمحافظة ذاتها.
وأدى الزلزالان إلى انهيار عدد من البنايات، معظمها كان متصدعًا بعد زلزال 6 شباط/فبراير.
وقدّرت منظمة الصحة العالمية
عدد المتضررين جراء الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص، فيما قدّر البنك الدولي خسائر تركيا بنحو 34 مليار دولار.