https://sputnikarabic.ae/20230318/حماس-الفلسطينيون-يعتبرون-روسيا-أحد-الداعمين-الرئيسيين-لحقهم-في-الاستقلال-1074875263.html
"حماس": الفلسطينيون يعتبرون روسيا أحد الداعمين الرئيسيين لحقهم في الاستقلال
"حماس": الفلسطينيون يعتبرون روسيا أحد الداعمين الرئيسيين لحقهم في الاستقلال
صرح رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة "حماس" الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الفلسطينيين يعتبرون روسيا أحد الداعمين الرئيسيين لسعيهم من أجل... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T08:43+0000
2023-03-18T08:43+0000
2023-03-18T08:43+0000
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سبوتنيك. جاءت تصريحات أبو مرزوق عقب زيارته لموسكو من أجل إجراء محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.وأضاف المسؤول الفلسطيني أن زيارة هذا الأسبوع لروسيا كانت مختلفة عن سابقاتها بسبب المتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم، حيث تسببت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا "في اضطرابات كبيرة في العالم وفي المنطقة والنظام الدولي".ولفت أبو مرزوق إلى أن الفلسطينيين بحاجة إلى المشاورات وتبادل المعلومات والتذكير الدائم بحقوقهم لضمان حدوث تغييرات في الشرق الأوسط.وفي وقت سابق، صرح أبو مرزوق، بأن الفتور في العلاقات مع السعودية لا يزال قائما، منوها إلى سعي "حماس" لتجاوزه، وأضاف أن "المساعي من جانبنا ستستمر، ونحن نرجو أن نطوي هذا الملف، ولكن هذا يعتمد على السياسات السعودية وليس على حماس".وأكد القيادي الفلسطيني أن "حماس منفتحة على السعودية ولا تريد أي خلافات معها، لافتا إلى أن الحركة لم تصنع أي مشكلة بسبب المعتقلين في السعودية".وأردف "المعتقلون في السعودية أصبح لهم 5 سنوات ولم نصنع مشكلة ولن نصنع مشكلة، وهذا الملف بدأ بالتفكك وصولاً إلى علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية".
https://sputnikarabic.ae/20230310/قادة-حماس-خلال-مسيرة-لنصرة-الأقصى-والأسرى-في-غزة-نتصدر-المواجهة-في-الضفة-والقدس-1074586366.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, روسيا, حركة حماس, السعودية, الأخبار
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, روسيا, حركة حماس, السعودية, الأخبار
"حماس": الفلسطينيون يعتبرون روسيا أحد الداعمين الرئيسيين لحقهم في الاستقلال
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صرح رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة "حماس" الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الفلسطينيين يعتبرون روسيا أحد الداعمين الرئيسيين لسعيهم من أجل حق تقرير المصير والاستقلال.
سبوتنيك. جاءت تصريحات أبو مرزوق عقب زيارته لموسكو من أجل إجراء محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.
وأضاف المسؤول الفلسطيني أن زيارة هذا الأسبوع لروسيا كانت مختلفة عن سابقاتها بسبب المتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم، حيث تسببت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
"في اضطرابات كبيرة في العالم وفي المنطقة والنظام الدولي".
ولفت أبو مرزوق إلى أن الفلسطينيين بحاجة إلى المشاورات وتبادل المعلومات والتذكير الدائم بحقوقهم لضمان حدوث تغييرات في الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق، صرح أبو مرزوق، بأن الفتور في العلاقات مع السعودية
لا يزال قائما، منوها إلى سعي "حماس" لتجاوزه، وأضاف أن "المساعي من جانبنا ستستمر، ونحن نرجو أن نطوي هذا الملف، ولكن هذا يعتمد على السياسات السعودية وليس على حماس".
وأكد القيادي الفلسطيني أن "حماس منفتحة على السعودية ولا تريد أي خلافات معها، لافتا إلى أن الحركة لم تصنع أي مشكلة بسبب المعتقلين في السعودية".
وأردف "المعتقلون في السعودية أصبح لهم 5 سنوات ولم نصنع مشكلة ولن نصنع مشكلة، وهذا الملف بدأ بالتفكك وصولاً إلى علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية".