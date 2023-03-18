قيادي في "حماس": الفتور لا يزال قائما في العلاقات مع السعودية ونسعى لتجاوزه
© Sputnik . Vladimir Trefilov / / الانتقال إلى بنك الصورعضو المكتب السياسي للحركة ومسئول العلاقات الخارجية فيها موسى أبو مرزوق
© Sputnik . Vladimir Trefilov //
حصري
قال رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة "حماس" الفلسطينية موسى أبو مرزوق، اليوم السبت، إن الفتور في العلاقات مع السعودية لا يزال قائما، منوها إلى سعي "حماس" لتجاوزه.
موسكو - سبوتنيك. وأضاف أبو مرزوق، في مقابلة حصرية مع "سبوتنيك": "المساعي من جانبنا ستستمر، ونحن نرجو أن نطوي هذا الملف، ولكن هذا يعتمد على السياسات السعودية وليس على حماس".
وأكد أن "حماس منفتحة على السعودية ولا تريد أي خلافات معها، لافتا إلى أن الحركة لم تصنع أي مشكلة بسبب المعتقلين في السعودية".
وأردف "المعتقلون في السعودية أصبح لهم 5 سنوات ولم نصنع مشكلة ولن نصنع مشكلة، وهذا الملف بدأ بالتفكك وصولاً إلى علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية".
وأوضح أبو مرزوق أنه "قبل التحسن بالعلاقات الإيرانية السعودية وتطورها، هناك انفراجات في مسألة المعتقلين، حيث خرج حتى الآن 8 أو 9 من السجون".
وأوضح أبو مرزوق أنه "قبل التحسن بالعلاقات الإيرانية السعودية وتطورها، هناك انفراجات في مسألة المعتقلين، حيث خرج حتى الآن 8 أو 9 من السجون".
15 فبراير, 11:45 GMT
وتدهورت العلاقة بين "حماس" والسعودية، عقب انهيار "اتفاق مكة"، الذي رعته الرياض، للمصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" في قطاع غزة، في شباط/ فبراير 2007.
وحمّلت الرياض مسؤولية انهيار الاتفاق لحركة "حماس"، التي شنت هجمات مسلحة على مقار السلطة الفلسطينية في غزة، ومكاتب حركة "فتح"؛ ما أسفر عن سقوط القطاع في أيدي مقاتلي "حماس" وحلفائهم.
ورغم انعدام العلاقات بين "حماس" والسعودية؛ حاولت الحركة ترميم علاقاتها مع الرياض، والتواصل معها.
وأرسل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، رسالة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لتهنئته بنجاح "قمة العلا"، في كانون الثاني/ يناير 2021.
وبحسب هنية تمكن الاتفاق أن ينهي "الأزمة والخلاف بين الأشقاء (الأزمة الخليجية)، ويرأب الصّدع، ويعزز اللحمة والتقارب بينهم".
وحمّلت الرياض مسؤولية انهيار الاتفاق لحركة "حماس"، التي شنت هجمات مسلحة على مقار السلطة الفلسطينية في غزة، ومكاتب حركة "فتح"؛ ما أسفر عن سقوط القطاع في أيدي مقاتلي "حماس" وحلفائهم.
ورغم انعدام العلاقات بين "حماس" والسعودية؛ حاولت الحركة ترميم علاقاتها مع الرياض، والتواصل معها.
وأرسل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، رسالة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لتهنئته بنجاح "قمة العلا"، في كانون الثاني/ يناير 2021.
وبحسب هنية تمكن الاتفاق أن ينهي "الأزمة والخلاف بين الأشقاء (الأزمة الخليجية)، ويرأب الصّدع، ويعزز اللحمة والتقارب بينهم".