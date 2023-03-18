https://sputnikarabic.ae/20230318/رئيس-المجلس-الانتقالي-الجنوبي-في-اليمن-يتوجه-إلى-روسيا-1074885720.html
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتوجه إلى روسيا
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتوجه إلى روسيا
غادر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن [مطالب بانفصال جنوب اليمن] عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم السبت، العاصمة الإماراتية أبو ظبي، متجها إلى موسكو على رأس... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T13:34+0000
2023-03-18T13:34+0000
2023-03-18T13:34+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
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القاهرة– سبوتنيك. وذكر موقع المجلس الانتقالي الجنوبي، أنه "من المنتظر أن يعقد الزُبيدي والوفد المرافق له، عدة لقاءات مع المسؤولين في جمهورية روسيا الاتحادية، للتباحث حول العديد من القضايا في اليمن والمنطقة عموما، وفي مقدمها الجهود الدولية المبذولة لإطلاق العملية السياسية لإنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل، وضمان حلٍ عادل لقضية الجنوب".ويشهد اليمن منذ 8 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم. حسب الأمم المتحدة.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.ووفق تقديرات أممية، فقد تسببت الحرب الدائرة في اليمن في مقتل وإصابة مئات الآلاف، وهجرة ونزوح الملايين، إلى جانب حاجة 80% من الشعب اليمني لمساعدات إنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230318/الإمارات-الاتفاق-بين-إيران-والسعودية-هو-أفضل-فرصة-لاستقرار-الوضع-في-اليمن-1074873371.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية, الأخبار
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية, الأخبار
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتوجه إلى روسيا
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غادر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن [مطالب بانفصال جنوب اليمن] عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم السبت، العاصمة الإماراتية أبو ظبي، متجها إلى موسكو على رأس وفد، في زيارة بدعوة من الحكومة الروسية.
القاهرة– سبوتنيك. وذكر موقع المجلس الانتقالي الجنوبي، أنه "من المنتظر أن يعقد الزُبيدي والوفد المرافق له، عدة لقاءات مع المسؤولين في جمهورية روسيا الاتحادية، للتباحث حول العديد من القضايا في اليمن والمنطقة عموما، وفي مقدمها الجهود الدولية المبذولة لإطلاق العملية السياسية لإنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل، وضمان حلٍ عادل لقضية الجنوب".
ويشهد اليمن منذ 8 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله
"الحوثيين"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم. حسب الأمم المتحدة.
وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية
، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
ووفق تقديرات أممية، فقد تسببت الحرب الدائرة في اليمن في مقتل وإصابة مئات الآلاف، وهجرة ونزوح الملايين، إلى جانب حاجة 80% من الشعب اليمني لمساعدات إنسانية.