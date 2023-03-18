https://sputnikarabic.ae/20230318/مسؤول-أوروبي-سابق-يكشف-لـسبوتينك-هدف-واشنطن-الأساسي-من-محاولة-السيطرة-على-القرم--1074872113.html

مسؤول أوروبي سابق يكشف لـ"سبوتنيك" هدف واشنطن الأساسي من محاولة السيطرة على القرم

مسؤول أوروبي سابق يكشف لـ"سبوتنيك" هدف واشنطن الأساسي من محاولة السيطرة على القرم

كشف رئيس الوزراء السلوفاكي السابق، يان تشارنوغورسكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد السيطرة على جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية من خلال أوكرانيا، وذلك بهدف... 18.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-18T06:11+0000

2023-03-18T06:11+0000

2023-03-18T06:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال تشارنوغورسكي لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة للغرب الجماعي، الذي تمثله الولايات المتحدة، فإن هذه ليست مسألة معرفة فكرية، ولكنها مسألة مصلحة في أخذ شبه جزيرة القرم من روسيا. ترغب الولايات المتحدة في بناء قاعدتها العسكرية في شبه جزيرة القرم من أجل استخدامها ضد روسيا ولكي تسيطر على البحر الأسود".وأضاف رئيس الوزراء السلوفاكي السابق بالقول: "لكنني أعتقد أن روسيا ستحمي شبه جزيرة القرم وأراضيها".ووفقا له، فإن الدول الغربية تستخدم أوكرانيا الآن في محاولاتها لانتزاع القرم من روسيا، مشددا على أنه "بعد تعرضهم لهزيمة في أوكرانيا، سيتوقفون عن محاولة انتزاع القرم من روسيا".

https://sputnikarabic.ae/20230312/صحيفة-تحذر-من-كارثة-في-حال-تنفيذ-العملية-السرية-الأمريكية-في-شبه-جزيرة-القرم-1074625184.html

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