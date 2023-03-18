عربي
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230318/مسؤول-أوروبي-سابق-يكشف-لـسبوتينك-هدف-واشنطن-الأساسي-من-محاولة-السيطرة-على-القرم--1074872113.html
مسؤول أوروبي سابق يكشف لـ"سبوتنيك" هدف واشنطن الأساسي من محاولة السيطرة على القرم
مسؤول أوروبي سابق يكشف لـ"سبوتنيك" هدف واشنطن الأساسي من محاولة السيطرة على القرم
كشف رئيس الوزراء السلوفاكي السابق، يان تشارنوغورسكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد السيطرة على جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية من خلال أوكرانيا، وذلك بهدف... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T06:11+0000
2023-03-18T06:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104378/93/1043789394_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_2bfee74467497e363ab67bbea86d8e52.jpg
وقال تشارنوغورسكي لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة للغرب الجماعي، الذي تمثله الولايات المتحدة، فإن هذه ليست مسألة معرفة فكرية، ولكنها مسألة مصلحة في أخذ شبه جزيرة القرم من روسيا. ترغب الولايات المتحدة في بناء قاعدتها العسكرية في شبه جزيرة القرم من أجل استخدامها ضد روسيا ولكي تسيطر على البحر الأسود".وأضاف رئيس الوزراء السلوفاكي السابق بالقول: "لكنني أعتقد أن روسيا ستحمي شبه جزيرة القرم وأراضيها".ووفقا له، فإن الدول الغربية تستخدم أوكرانيا الآن في محاولاتها لانتزاع القرم من روسيا، مشددا على أنه "بعد تعرضهم لهزيمة في أوكرانيا، سيتوقفون عن محاولة انتزاع القرم من روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230312/صحيفة-تحذر-من-كارثة-في-حال-تنفيذ-العملية-السرية-الأمريكية-في-شبه-جزيرة-القرم-1074625184.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104378/93/1043789394_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_d0c6a74155442261ef2bf16940f23000.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

مسؤول أوروبي سابق يكشف لـ"سبوتنيك" هدف واشنطن الأساسي من محاولة السيطرة على القرم

06:11 GMT 18.03.2023 (تم التحديث: 06:15 GMT 18.03.2023)
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالانتهاء من بناء جسر القرم، شبه جزيرة القرم، روسيا
الانتهاء من بناء جسر القرم، شبه جزيرة القرم، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشف رئيس الوزراء السلوفاكي السابق، يان تشارنوغورسكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد السيطرة على جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية من خلال أوكرانيا، وذلك بهدف السيطرة على البحر الأسود.
وقال تشارنوغورسكي لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة للغرب الجماعي، الذي تمثله الولايات المتحدة، فإن هذه ليست مسألة معرفة فكرية، ولكنها مسألة مصلحة في أخذ شبه جزيرة القرم من روسيا. ترغب الولايات المتحدة في بناء قاعدتها العسكرية في شبه جزيرة القرم من أجل استخدامها ضد روسيا ولكي تسيطر على البحر الأسود".
القوات الروسية المشاركة في التفتيش المفاجئ على الاستعداد القتالي جنوبي وغربي البلاد في ميدان أوبوك في شبه جزيرة القرم، روسيا 22 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة تحذر من كارثة في حال تنفيذ العملية السرية الأمريكية في شبه جزيرة القرم
12 مارس, 05:52 GMT
وأضاف رئيس الوزراء السلوفاكي السابق بالقول: "لكنني أعتقد أن روسيا ستحمي شبه جزيرة القرم وأراضيها".
ووفقا له، فإن الدول الغربية تستخدم أوكرانيا الآن في محاولاتها لانتزاع القرم من روسيا، مشددا على أنه "بعد تعرضهم لهزيمة في أوكرانيا، سيتوقفون عن محاولة انتزاع القرم من روسيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала